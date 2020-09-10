男生在這棟百貨上廁所好辛苦！網：連男仕服飾樓層都沒男廁

男女由於先天生理差異，上廁所的需求和時間大不相同，公共場合也會據此調整男女廁的比例。有網友分享一間綜合商場的樓層圖，男廁的數量僅佔三成，甚至連男仕樓層都沒設男廁，引發討論。

日本網友在2ch論壇分享一張內有Uniqlo和宜得利等商店的大樓樓層分布圖，圖中標示男女、親子和身障廁所的位置，但放眼望去，男廁數量少得可憐，整棟七層加地下三層，只有地下一樓、地下三樓、頂樓的七樓有男廁，其他都是女廁。

網友表示：「說好的男女平等呢？」、「連三樓的男仕服飾樓層都沒男廁就有點瞎了」、「還以為是女校」、「男性不會逛Uniqlo和宜得利嗎？」；不過也有人認為合理：「畢竟九成來客都女性嘛」、「可能認為男生體力好可以爬去其他樓層上吧」、「即使如此女廁還是常常大排長龍」。 男女廁的面積落差很大，女性不僅廁所間數多還有大片化妝間。圖取自twitter

不僅男女廁所數量不平均，先前有網友在推特分享JR大阪站附近商業大樓內的洗手間平面圖，連內部大小都嚴重不平等。日本通常會給女性設置化妝間，所以女廁面積比男廁大上好幾倍，光是化妝間就已超越整個男廁的面積。