快訊

戶役政系統當機 內政部：已啟動另一台主機支援

緬甸逃兵的羅興亞屠殺自白：首度公開的良心證詞爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

患罕病臉部潰爛劇痛如火燒 女護士被嘲笑像極了「喪屍」

香港01 / 李福源
美國阿拉斯加州（Alaska）26歲女護士哈爾登（Q'Londa Harden）10年前證實患上罕見過敏症「史蒂芬強生症候群」（Steven Johnson Syndrome），每次發病感覺像被火燒，相當痛苦。圖片來源／ingimage
美國阿拉斯加州（Alaska）26歲女護士哈爾登（Q'Londa Harden）10年前證實患上罕見過敏症「史蒂芬強生症候群」（Steven Johnson Syndrome），每次發病感覺像被火燒，相當痛苦。圖片來源／ingimage

美國阿拉斯加州（Alaska）26歲女護士哈爾登（Q'Londa Harden）10年前證實患上罕見過敏症「史蒂芬強生症候群」（Steven Johnson Syndrome），每次發病感覺像被火燒，臉部更會嚴重潰爛及脫皮，曾因此被陌生人嘲笑像極了「喪屍」，但哈爾登沒有自怨自艾，反而努力保持樂觀心態。

「史蒂芬強生症候群」是一種免疫系統疾病，每當輕微感染、服用新藥物或經期來臨，患者就會出現如皮膚脫落、壞死及黏膜潰爛等過敏反應。多年來每逢經期，哈爾登的臉部便開始潰爛，即使服用避孕藥控制賀爾蒙，情況也沒有多大改善。

今年6月，哈爾登的病情突然急劇惡化，臉部、胸部、頸部及雙腿全部潰爛脫皮，須入院4天接受治療。她說，「每次發病我都立刻感受到，因為那種持續在燃燒和被拉扯的感覺就像有人在我身上點火。我的雙眼、嘴唇、耳朵和陰道均出現腫脹，全身出現水泡，水泡破裂就產生脫皮現象。」

樂觀面對「當作免費換皮」

除了飽受身體上的劇痛，哈爾登還要面對心靈上的折磿，多次自問「為何上天偏偏選中我承受這種痛苦？」；走在街上曾試過被陌生人用奇怪的目光打量，甚至對她說「為什麼渾身都是傷痕？沒人會喜歡妳這個樣子。」

不過哈爾登後來想明白，自己始終無法控制別人眼光，「起初那些說話真的令我很難過，但我知道不能對他們做什麼，所以為何要去理會？」她努力保持樂觀的心態，「我會與身邊的姐妹常開玩笑，說我變了『喪屍』，臉部皮膚不斷脫皮重生，就像做一次又一次天然免費的臉部換膚療程，但這正是我為何得以保持年輕的原因」。

哈爾登準備接受化療，雖然副作用是提早進入更年期且成效難料，但她仍願意一試。她呼籲公眾多點同理心，「我的樣子很古怪，我每天起床照鏡時都很清楚，不需其他人評論，希望大家能尊重其他像我一樣的病人。」

美國阿拉斯加州（Alaska）26歲女護士哈爾登（Q'Londa Harden）10年前證實患上罕見過敏症「史蒂芬強生症候群」（Steven Johnson Syndrome），每次發病感覺像被火燒，相當痛苦。圖擷自Instagram。
美國阿拉斯加州（Alaska）26歲女護士哈爾登（Q'Londa Harden）10年前證實患上罕見過敏症「史蒂芬強生症候群」（Steven Johnson Syndrome），每次發病感覺像被火燒，相當痛苦。圖擷自Instagram。

延伸閱讀：

患肌萎症兩兒4年相繼離世　父母堅持親自照顧：把握時間相聚

女子患罕見皮膚病不可曬太陽　做過55次手術　出街要戴太空人頭盔

文章授權轉載自《香港01》

過敏反應 罕見疾病

延伸閱讀

小學教室誤開「紫外線燈」 照射5小時百名學生眼角膜脫落

歷史課很好睡？高中師包頭巾扮阿拉伯人 授課影片熱翻網路

美國男子划皮艇 撈瓶中信與「35年前小女孩」相逢

不要招惹這個女人！嬌小英國悍妻護夫「連環巴掌賞路人」

相關新聞

患罕病臉部潰爛劇痛如火燒 女護士被嘲笑像極了「喪屍」

美國阿拉斯加州（Alaska）26歲女護士哈爾登（Q'Londa Harden）10年前證實患上罕見過敏症「史蒂芬強生症候群」（Steven Johnson Syndrome），每次發病感覺像被火燒，臉部更會嚴重潰爛及脫皮，曾因此被陌生人嘲笑像極了「喪屍」，但哈爾登沒有自怨自艾，反而努力保持樂觀心態。

歐洲環境污染奪命 空污致命榜首

在歐洲，每8人死亡就有1人是死於各類型的環境污染。歐盟環境署統計去年環境數據指出，包括空氣與水源污染等危害佔當地民眾死亡原因已經來到13%，其中因為空污死亡的人數達40萬人，成為 歐洲最致命的污染...

日本攜手東南亞5國 研發癌症新療法

日本與東南亞5國攜手研發癌症新療法—癌症基因組醫療！癌症治療已進入精準醫療的時代，「癌症基因組醫療」是從病患的癌細胞開始分析，檢查變異的基因...

彷彿走在鐘乳洞中般清涼 位於地下300階的日本罕見隧道車站

列車的車門打開後，一股讓人想不到現在是7月底的冷空氣從月台上吹了進來，吐息也變成了白色。從地面上的站舍通往地下月台的階梯共有300階...

世界遺產軍艦島上古老建物 受強風大雨影響逐漸崩塌

在作為世界遺產「明治日本的產業革命遺產」構成資產之一、位於長崎市的端島（軍艦島）上，國內最古老的鋼筋混凝土建造公寓「30號棟」，其部分建物正因強風及大雨而大量倒塌...

「超級油輪」的27萬噸石油：印度洋燃燒6天海面漏油

「每次都說不會漏油，最後都漏油了...？」9月3日在斯里蘭卡東方外海失火棄船的希臘超級油輪——新鑽石號（New Diamond）——在惡火延燒6天後，9日終於又朝「海洋災難」的災難方向進一步惡化。原本在斯里蘭卡－印度的聯手救難下，新鑽石號的大火一度於6日撲滅。不料船體餘下的高溫卻在夜間強勁海風的助長下，於7日重燃火勢，並讓已出現明顯傾斜的船體再陷悶燒。儘管主責救火的印度海岸警備隊不斷強調這艘裝載27萬噸科威特原油的超級油輪，至今油庫尚未起火或漏油；但空中滅火機卻已在新鑽石號周邊，發現了長達1公里的「海面浮油」痕跡，初判可能是失火引擎室裡的1,700噸柴油外洩，但是否有可能是原油油庫出現問題？救火船團仍不能斷定。

德國航太到位 官民合作建發射台

德國航太技術一大步，當局正準備採納工業界的建議，瞄準北海創造衛星發射台！德國工業聯合會（BDI）日前積極為航太科技發展遊說官方部門，稱德自製發射台技術已然成熟，未來航太項目能廣泛用於多項新技術，諸如無人車等，成功創造發射台，對戰略價值和科技經濟層面都有大助。8日新聞指出可能官民合作，但也有媒體認為，德國這次自行製作可能與常合夥的夥伴如歐盟、瑞典等產生政治摩擦。

尼羅河水位飆新高 蘇丹急護2300年金字塔

尼羅河流域在連日暴雨後水位升至紀錄新高，蘇丹政府於日前也宣布進入為期三個月的緊急狀態，並試圖保護距離尼羅河500米的古金字塔免遭洪水破壞。

破紀錄！高溫37度直墜到零下 美科州二天內歷經酷暑及降雪

美國國家公共廣播電台（NPR）昨天報導，在過去四十八小時以內，科羅拉多州先是達到史上新高氣溫，又降下最早的一場初雪，州助理氣候學家貝基·波琳格（Becky Bolinger）也驚呼雲霄飛車般的氣象變化：「是我此生從沒見過！」

想成為首批火星定居者？馬斯克：壽終正寢機率低

現在看起來，科學家打定主意要將人類在地球上的生活搬到火星上，全世界科學家正在研究殖民火星需要的一切技術，以及維持長期的生存後援，並最大程度降低死亡風險，但火星計畫的先鋒者之一──馬斯克（Elon Musk）對人類的夢想潑冷水，他說首批火星任務中的定居者很可能會意外死在火星上。

《以色列風雲之七》猶太人民族性強悍 追求卓越不妥協

猶太民族在中東強敵環伺下，歷經多次戰爭奮力求生，靠的是以色列教育中的「虎刺巴」精神（希伯來文發音，形容大膽傲慢的態度）。這種看似粗魯、傲慢、不懂禮貌、不畏懼權威的態度，卻是以色列得以持續發展新創科技的

疑被23歲母餵飲不明來歷血液 住院男嬰狂吐血逾20次

日本大阪市住之江區一名2個月大的男嬰，今年初因發高燒入院，然而23歲母親井田莉步每次探病後，男嬰的病情都會嚴重惡化，甚至不斷吐出鮮血，院方決定報警；經調查後，井田莉步被揭發竟趁探病期間，餵兒子飲下不明來歷的血液。

熱門新聞

促進中東和平 川普被提名角逐2021年諾貝爾和平獎

金與正被消失？ 南韓專家：10月沒現身恐遇不測

破紀錄！高溫37度直墜到零下 美科州二天內歷經酷暑及降雪

陸戰狼外交官是絲襪控？駐英大使劉曉明竟對色情片按讚

美國男子划皮艇 撈瓶中信與「35年前小女孩」相逢

平均年薪439萬！ 亞馬遜宣布開放3.3萬個職缺

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。