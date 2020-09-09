彷彿走在鐘乳洞中般清涼 位於地下300階的日本罕見隧道車站

列車的車門打開後，一股讓人想不到現在是7月底的冷空氣從月台上吹了進來，吐息也變成了白色。從地面上的站舍通往地下月台的階梯共有300階。位於新潟縣西端、靠近富山縣境的日本海翡翠線筒石站（新潟縣系魚川市），其月台位處全長約11.4公里的頸城隧道內，是1座就連在全國也算少數的隧道車站。

即使是在夏天，氣溫也只有20度左右，感覺簡直就像是走在鐘乳洞裡。突然之間，想著「是有強風吹過嗎」，1輛又長又大的貨物列車伴隨著「鏘、鏘、鏘」的低沉警告音高速通過。而為了安全考量，月台的出入口有著堅固的拉門。

雖然現在是無人車站，但現年73歲的小田嶋嘉秋在截至2015年的13年間，曾擔任著筒石站的站務員。由於每次列車到達時，都要往返於月台與地面上的站舍之間，他表示：「體重減了多達10公斤。鞋子也穿壞了5、6雙吧。」而先前他說曾因此特別被允許穿運動鞋。

前來此車站的鐵道迷及觀光客絡繹不絕。小田嶋懷念地說道：「雖然是那麼小的車站，但能夠遇到從北海道至沖繩的各式各樣的人。是充滿回憶的車站。」

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