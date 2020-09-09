世界遺產軍艦島上古老建物 受強風大雨影響逐漸崩塌

在作為世界遺產「明治日本的產業革命遺產」構成資產之一、位於長崎市的端島（軍艦島）上，國內最古老的鋼筋混凝土建造公寓「30號棟」，其部分建物正因強風及大雨而大量倒塌。

軍艦島為周長約1.2公里的島。明治時代起由於海底煤礦而繁榮，高峰期有5000人以上居住在當地。該島因1974年的煤礦關閉而變為無人，在大正時代至昭和初期所建造的建物則逐漸劣化。

根據長崎市政府表示，3月下旬因強風造成南側部分倒塌，而6月中旬的大雨則使得崩塌部分有所擴大。負責人員表示：「由於有崩塌的危險無法進入建物內部，因此難以進行修復、保護工程。」

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