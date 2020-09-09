聽新聞
test
0:00 / 0:00
世界遺產軍艦島上古老建物 受強風大雨影響逐漸崩塌
在作為世界遺產「明治日本的產業革命遺產」構成資產之一、位於長崎市的端島（軍艦島）上，國內最古老的鋼筋混凝土建造公寓「30號棟」，其部分建物正因強風及大雨而大量倒塌。
軍艦島為周長約1.2公里的島。明治時代起由於海底煤礦而繁榮，高峰期有5000人以上居住在當地。該島因1974年的煤礦關閉而變為無人，在大正時代至昭和初期所建造的建物則逐漸劣化。
根據長崎市政府表示，3月下旬因強風造成南側部分倒塌，而6月中旬的大雨則使得崩塌部分有所擴大。負責人員表示：「由於有崩塌的危險無法進入建物內部，因此難以進行修復、保護工程。」
延伸閱讀：
《原文刊登於合作媒體朝日新聞中文網，聯合新聞網獲授權轉載。》
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言