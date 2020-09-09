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歐洲環境污染奪命 空污致命榜首

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導

在歐洲，每8人死亡就有1人是死於各類型的環境污染。歐盟環境署統計去年環境數據指出，包括空氣與水源污染等危害佔當地民眾死亡原因已經來到13%，其中因為空污死亡的人數達40萬人，成為

歐洲最致命的污染，居住在貧窮地區或弱勢族群是最明顯的受害者。

據《BBC》報導，報告指出，在歐盟，有63萬早死人數死因可歸因於環境因素，其中空氣汙染達40萬人、噪音污染為1.2萬人，其餘則是熱浪等極端氣候衝擊及化學污染。歐盟環境署委員辛克維休斯表示，「很明顯，環境狀況與人口的健康有明顯的關聯。」

報告中也指出，東、西歐在環境與致死人數上呈現兩極。例如因為環境因素致死的死亡百分比，最低是落在挪威與冰島的9%，最高則是阿爾巴尼亞的23%與波士尼亞與赫塞哥維納的27%，至於英國則是12%。

因此，報告建議，為了降低污染，道路交通流量應該減少，而且應取消對石化燃料的補助。對此，歐洲執委會也認同減少道路交通流量，特別是柴油車會帶來益處，同時呼籲各國能盡速推廣電動車。

據《歐盟觀察家》報導，如果換算成健康的壽命，歐盟因為環境污染每年已讓2,000萬年的健康壽命白白流失。而且按照目前地球暖化的發展來看，每年熱浪在歐盟恐再奪走13萬條寶貴人命。2018年，歐盟境內所消耗的3.14公噸化學物質中，有7成被認為有害人體健康。

報告指出，貧困人口不成比例暴露在空氣污染與極端氣候環境之下，包括熱浪與極端寒冷天氣。這與他們的生活、工作和上學地點有關，因為該族群大多是活動在交通繁忙的社會貧民區範圍。

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歐盟 熱浪 挪威 空污

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