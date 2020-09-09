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尼羅河水位飆新高 蘇丹急護2300年金字塔

世界日報 / 編譯中心／綜合8日電
蘇丹麥羅埃金字塔。（路透資料照片）
蘇丹麥羅埃金字塔。（路透資料照片）

尼羅河流域在連日暴雨後水位升至紀錄新高，蘇丹政府於日前也宣布進入為期三個月的緊急狀態，並試圖保護距離尼羅河500米的古金字塔免遭洪水破壞。

環球時報報導，考古學家表示，蘇丹政府已經建造了沙袋牆，並正在向外抽水，「目前局勢已得到控制，但如果尼羅河水位繼續上漲，現有措施可能還不夠」。

這個金字塔遺址位在蘇丹的al-Bajrawiya，距今已有2300年歷史，並獲聯合國教科文組織認證為世界遺產，蘇丹首個世界文化遺產。整個金字塔群中有220座金字塔，是蘇丹麥羅埃王朝（Meroitic empire）的陵墓群，數量超過埃及金字塔。

不過，和高大壯觀的埃及金字塔不同，蘇丹金字塔矮小得多，最高的僅數十米，因此也被稱為「小金字塔」。

蘇丹當局表示，當地有17個州、50多萬人受到洪水影響，造成近100人死亡、數千人無家可歸。

金字塔 蘇丹 世界文化遺產

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