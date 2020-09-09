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破紀錄！高溫37度直墜到零下 美科州二天內歷經酷暑及降雪

聯合新聞網 / 綜合報導
科羅拉多州先是經歷史上九月最高溫，兩天內又降下史上最早一場初雪。圖／法新社
科羅拉多州先是經歷史上九月最高溫，兩天內又降下史上最早一場初雪。圖／法新社

美國國家公共廣播電台（NPR）昨天報導，在過去四十八小時以內，科羅拉多州先是達到史上新高氣溫，又降下最早的一場初雪，州助理氣候學家貝基·波琳格（Becky Bolinger）也驚呼雲霄飛車般的氣象變化：「是我此生從沒見過！」

科羅拉多州立大學的氣象中心分析，本周日最高溫達攝氏37度，突破當地九月最高溫紀錄。然而，到周二早上，氣象中心觀測到當地降下近八公厘的積雪，「為一百三十年來，最早的一場初雪」。

波琳格說，科羅拉多州極端的高溫似乎會成為常態，研究人員正在研究氣候是否是影響溫度急遽變化的主因。

阿拉斯加的氣候學家布萊錫奈德（Brian Brettschneider）表示，美國過往曾出現前一天溫度達攝氏27度，隔天下雪的案例。但高溫達攝氏32度以上，隔天下雪的情形讓他感到很震驚。

美國國家公共廣播電台指出，科羅拉多州九月大幅度溫度波動並不罕見。濕氣和涼爽的溫度可以緩解仍在該州燃燒的野火。

但國家氣象局警告，溫度驟變將影響戶外動物。在大雪來臨之前，牧場主得為家畜提供保護措施。

高溫 氣象局

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