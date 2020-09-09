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《以色列風雲之七》猶太人民族性強悍 追求卓越不妥協

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導

猶太民族在中東強敵環伺下，歷經多次戰爭奮力求生，靠的是以色列教育中的「虎刺巴」精神（希伯來文發音，形容大膽傲慢的態度）。這種看似粗魯、傲慢、不懂禮貌、不畏懼權威的態度，卻是以色列得以持續發展新創科技的秘訣。

與「虎刺巴」相關的笑話有很多，在暢銷書「新創企業之國—以色列經濟奇蹟的啟示」的第一章，就引用過劇作家麥克•李的劇情，取笑猶太人不懂何謂「不好意思」。但正因為大膽，他們勇於發問，積極分享各樣創意，雖然需要花較多時間溝通，可是結合眾人智慧常能得出更好的結果。

看似不懂禮貌

2013年初我採訪以色列大選，當時的總統裴瑞斯 (已於2016年逝世)年屆90歲高齡，當他步入投票所時，3名年輕的選務人員不僅沒有起立致意，其中一位還用單手拿選舉信封給總統。拍攝結束後我與日本記者交換心得，都對猶太人不如遠東國家一般敬老尊賢，印象深刻。

還有一次遇到一位從美國回歸的猶太長者，閒談時他提到自己當年回歸時，只會說三句希伯來文：「請，謝謝，對不起。」如今他的孩子在以色列長大，希伯來文說得極溜，唯獨不會說「請，謝謝，對不起。」以色列鼓勵創意和獨立性的教育，容易讓人覺得傲慢，不懂禮貌。

悲情下的強悍

其實猶太人表現出來的強悍有時候是時勢造成的，二戰時期猶太人因為溫良恭儉讓，受到納粹逼迫、列國的忽視，不公平的遭遇讓他們開始打游擊，自立自強，不再天真信任其他國家。建國後，更進而在科技、軍事、天然資源等專業領域追求卓越、鼓勵研發。

曾經在以色列新創公司實習的清大碩士劉于碩發現，「他們每個人都很有自信，這跟他們的教育有關。他們從小就被媽媽說，你什麼都做得到，所以他們長大之後就覺得自己什麼都做得到，也很敢做。」嫁到以色列的幼教作家吳維寧還寫了一本書：《聽懂孩子的話：養出不畏權威、理性對話的虎刺巴小孩》。

迎向挑戰不畏權威

猶太人鼓勵每個人不畏權威，也深受二戰歷史影響。由於許多納粹黨羽在戰後受審時往往以「我只是遵從上級命令」為理由，企圖脫罪，因此以色列人相當重視個人責任，即便是在軍中，如果下屬覺得上級命令不合理，也可以直言挑戰權威，甚至越級告狀。

為了維持戰力，以色列採行徵兵制，年滿18歲的男女都需要當兵，無法緩徵。士兵們完成新兵訓練之後，就直呼長官姓名，不強調階級尊卑。由於戰場上需要應對各種狀況，軍方鼓勵士兵們積極參與、發揮合作精神，不畏懼權威有助於意見交流，臨場應變，貢獻各人所長。

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