快訊

國安危機浮現：特勤平時不聯手，戰時真能反斬首？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑被23歲母餵飲不明來歷血液 住院男嬰狂吐血逾20次

香港01 / 李福源
2個月大的男嬰被發現在23歲母親前往醫院探視後病情都會嚴重惡化，經調查後，母親才被揭發竟趁探病期間，餵兒子飲下不明來歷的血液。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
2個月大的男嬰被發現在23歲母親前往醫院探視後病情都會嚴重惡化，經調查後，母親才被揭發竟趁探病期間，餵兒子飲下不明來歷的血液。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

日本大阪市住之江區一名2個月大的男嬰，今年初因發高燒入院，然而23歲母親井田莉步每次探病後，男嬰的病情都會嚴重惡化，甚至不斷吐出鮮血，院方決定報警；經調查後，井田莉步被揭發竟趁探病期間，餵兒子飲下不明來歷的血液。

警方表示，井田莉步的兒子今年初出世後因發高燒被送進加護病房治療，她分別在2月中及3月初前往醫院探望，奇怪的是，男嬰在母親探病後均出現持續吐血的情況，累計次數多達20次以上。

其後院方決定報警，追查下發現井田莉步每次探病都餵兒子喝下來歷不明的血液，警方遂以涉嫌虐待子女將她拘捕，男嬰則被轉送至兒童救護中心，經治療後暫時沒有生命危險。

母疑患有心理疾病

井田莉步否認曾餵兒子飲血，警方專家推測她可能患有「代理型孟喬森症候群」（Munchausen syndrome by proxy），那是一種透過假裝患病或殘害他人博取同情的心理疾病。

外科醫生白映俞指出，「代理型孟喬森症候群」是指照顧者透過加重被照顧者的病情來博取他人關注，前者通常是母親，後者則是子女，遭此不幸的小孩常因很多奇怪及無法解釋的症狀而住院，每當在母親身邊時病況即更差，醫護人員難以察覺；由於受害者通常是沒有反抗能力的小孩，導致他們很容易在照顧者長期虐待下出現永久性傷害，甚至死亡。

延伸閱讀：

【慎入】疑哭鬧遭母虐打　成都1歲男嬰多處瘀傷　入院6日昏迷未醒

母抱1歲兒子醫院求醫發現頭腫涉虐兒　一日內第2宗

文章授權轉載自《香港01》

日本 大阪

延伸閱讀

3歲女童在公廁逗留竟遭性侵 警方已逮捕60歲的男嫌犯

15歲少年睡覺到一半行動電源突爆炸 皮膚二度灼傷床具化成灰

把2女兒丟車上逾15小時活活熱死 母辯：以為有開冷氣沒問題

4歲童第一天上學！英國爸爸重現《玩具總動員》場景助陣成功

相關新聞

疑被23歲母餵飲不明來歷血液 住院男嬰狂吐血逾20次

日本大阪市住之江區一名2個月大的男嬰，今年初因發高燒入院，然而23歲母親井田莉步每次探病後，男嬰的病情都會嚴重惡化，甚至不斷吐出鮮血，院方決定報警；經調查後，井田莉步被揭發竟趁探病期間，餵兒子飲下不明來歷的血液。

澳洲黃金海岸衝浪客遭鯊魚攻擊 咬斷左腿身亡

澳洲黃金海岸今天發生一名衝浪客遭鯊魚攻擊，左腿被咬斷，經過醫療人員搶救後仍不幸喪命

台灣PK新加坡生活誰勝出？英部落客體驗後這麼說

在台灣還是新加坡生活比較好？一名英國部落客實際體驗發現，台灣雖在生活開銷、購車、休閒環境、氣候與美食領先，但新加坡在安全...

【名人親子學4】別當靠爸族！菅義偉逼3個兒子參加體育社團

日本自民黨總裁（黨魁）選舉8日公告，三人中，官房長官菅義偉最有機會當選、進而成為下屆首相。反對政治世襲的菅義偉，三個兒子都在民間企業上班。他說，自己對小孩很嚴格，尤其要求他們「一定要參加體育社團」。

影／北韓也學中國大外宣 小清新YouTuber介紹吃喝玩樂

北韓近年積極涉足線上媒體，開始上推特與YouTube開帳戶，其中以一位短髮女頻道主Un A人氣最高。她口操流利英文，有時走入街坊介紹民情，有時搶先官媒發片，破除外界對北韓的謠言。這些影片目標對準說英文、法文及中文用戶，顯示北韓也開始從事「大外宣」，試圖扭轉國際形象。

史上最近距離、最清晰太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到

「太陽黑子」大家聽得多，可能會以為只是太陽上面的一個小黑點，但到底實際是怎樣？近日德國科學家就以歐洲最大的天文望遠鏡，拍下號稱史上最高清最近距離的太陽黑子圖像，實在令人大開眼界。

天敵松貂專捕競爭者 英國紅松鼠意外復育

因為掠食者比較喜歡捕獵外來種松鼠，英國原生紅松鼠意外復育成功！英國皇后大學近日發布生態學研究指出，英國威爾斯一帶近來由於松貂的再引入，大量捕獵了外來種灰松鼠，本地紅松鼠少了外來競爭者搶地盤，意外造就這

日本各大便利商店改良關東煮販售方式

關東煮是每年秋冬季節日本各家大型連鎖便利店固定推出的食品，現在暑意未消，不過關東煮已經上市。NHK報導，為防止新冠肺炎疫...

東京迪士尼購物袋10月起收費 不分尺寸20日圓

日本東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋的商店為減少塑膠用量，從10月1日開始，原本免費提供的塑膠購物袋將開始收費，每個20日...

不能坐飛機？ 旅行社推長途巴士70天從德里到倫敦 環遊半個世界！

疫情影響許多飛機停飛，印度一家旅遊公司「跨境探險」決定另闢蹊徑，使用長途陸上巴士來進行跨國旅行。這條新開發的旅遊路線將從印度德里出發，一路玩到英國倫敦，整趟旅程共花70天、經過18個國家。會經過的景點包括緬甸的寶塔、中國的長城，以及莫斯科、布拉格等歷史名城。

黑人女導威尼斯首映 打破種族藩籬

黑人女性導演在威尼斯影展抬頭！美國黑人女演員、電視影集導演蕾吉娜金恩導演的電影處女作《邁阿密的一夜》於7日在第77屆威尼斯影展上首映。雖然《邁阿密的一夜》屬於影展的非競賽影片類，但卻是影展中少數的黑人女性導演作品，意義重大。

神父被原住民扔進瀑布？坎城得獎電影拍出殖民衝突

最近即將重映的《教會》（The Mission）也是這個時期問世的史詩鉅作。電影開場不久便呈現深入南美大陸傳教的神父，被綁上木架扔進伊瓜蘇大瀑布的畫面。

熱門新聞

《花木蘭》片尾致謝中共新疆當局 引發新抵制

紐西蘭汽車維修廠中文名遭改「台式髒話」 網友狂洗版

校花、校草當年不來電 28年後看對眼重回校園辦婚禮

日本放寬台人入境限制 台灣先於陸韓澳

英國男子海灘發現「類外星生物」珍稀食材要價近200萬

特斯拉股價重挫21％ 創該股史上最大單日跌幅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。