史上最近距離、最清晰太陽照片公開 太陽黑子真面目令人意想不到

「太陽黑子」大家聽得多，可能會以為只是太陽上面的一個小黑點，但到底實際是怎樣？近日德國科學家就以歐洲最大的天文望遠鏡，拍下號稱史上最高清最近距離的太陽黑子圖像，實在令人大開眼界。

太陽黑子是在太陽表面磁場聚集的地方，在中心最深色的部分被稱作「本影」，是磁場最強的區域，也就是在我們看來的小黑點，其實它是不規則且會流動。今次德國科學人員透過設於西班牙的Leibniz太陽物理學研究所（KIS）之GREGOR天文望遠鏡，拍下近至太陽50公里內的圖像，要知道太陽的直徑長約14億公里，單是一個太陽黑子都可能比地球大幾倍，能如此近距離觀看它的真實樣子，可說是人類天文學一大進步，有助我們解開更多關於太陽的謎團。

宇宙銀河照片大家見得多，但如果一張43855x22034像素的相，你能想像有多巨型嗎？歐洲南天天文台（The European Southern Observatory簡稱：ESO）日前公布最新拍攝的南美智利夜空照片，該照片拍下的銀河星空，壯觀得令人一看入神。ESO多年來發放很多精美的銀河照，全部都是以他們獨有天文望遠鏡才能拍到，不少都美得像CG！以下我們就搜羅了一些特色照片與大家分享，用來做手機或電腦Wallpaper一流。

近一點可以看到好像砌圖一樣的紋理，但原來不是我們想像那樣。 圖／huffpost、KIS

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文章授權轉載自《香港01》