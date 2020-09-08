天敵松貂專捕競爭者 英國紅松鼠意外復育

因為掠食者比較喜歡捕獵外來種松鼠，英國原生紅松鼠意外復育成功！英國皇后大學近日發布生態學研究指出，英國威爾斯一帶近來由於松貂的再引入，大量捕獵了外來種灰松鼠，本地紅松鼠少了外來競爭者搶地盤，意外造就這種幾乎瀕臨滅絕的原生歐亞紅松鼠數量逐漸回升。

根據《英國廣播公司》報導，由於威爾斯於2015-2017年將當地原有、但後來逐漸稀少的掠食動物松貂進行再引入的動作，經過長期觀察後發現，當地原本因為外來種灰松鼠競爭下，逐漸失去生存空間的歐亞紅松鼠，數量逐漸增加，這讓當地保育團體非常開心。

研究指出，雖然松貂也會吃紅松鼠，不過因為演化的關係，原生種的紅松鼠對於過去就曾存在的天敵松貂警覺性比較高，而從北美洲擴散到英國的灰松鼠對松貂的警覺性比較低，因此比較容易被掠食。研究團隊也指出，灰松鼠的體型幾乎是紅松鼠的2倍大，在野外被吃掉的機率比紅松鼠大很多。

因此在競爭者消失的情況下，雖然天敵松貂的數量因為再引進、適應環境的因素增加，但是紅松鼠的數量卻也隨之增加。當地保育團體在歐盟生態計畫的贊助下，7月又野放了4隻松貂，當地保育組織成員克雷格表示，現在離正常狀態還有一段距離，不過效果已經逐漸浮現，讓他們很期待。

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