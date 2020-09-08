不能坐飛機？ 旅行社推長途巴士70天從德里到倫敦 環遊半個世界！

疫情影響許多飛機停飛，印度一家旅遊公司「跨境探險」決定另闢蹊徑，使用長途陸上巴士來進行跨國旅行。這條新開發的旅遊路線將從印度德里出發，一路玩到英國倫敦，整趟旅程共花70天、經過18個國家。會經過的景點包括緬甸的寶塔、中國的長城，以及莫斯科、布拉格等歷史名城。

根據該公司提供的旅遊行程，可載運20名乘客的大型巴士從印度出發後，將往東經過泰國、寮國，接著北上中國，再往西前往中亞的吉爾吉斯、哈薩克，再北上從俄國進入歐洲，經過波蘭、捷克、德國後，在倫敦結束旅程。總路程高達2萬公里。

這趟旅程將在2021年中的4月到6月之間出發，並要價2萬美元（約58萬新台幣）。負責人阿加瓦爾表示，遊客也可選擇只參加部分行程，以及從英國或是印度出發，巴士抵達倫敦後，印度出發的旅客將承飛機返回，而巴士將調頭，載20名新旅客展開回程之旅。

根據旅行社網頁表示，這趟旅程的靈感來自50年代盛行的「探索神祕東方」之旅，當時許多旅行者、嬉皮組團從歐洲搭巴士前往亞洲尋找「啟發」，最有名的「印度人」號於1957年4月15日出發、6月5號到達加爾各答，8月2號回到倫敦。當時單程票只收費85英鎊。