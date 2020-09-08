黑人女導威尼斯首映 打破種族藩籬

黑人女性導演在威尼斯影展抬頭！美國黑人女演員、電視影集導演蕾吉娜金恩導演的電影處女作《邁阿密的一夜》於7日在第77屆威尼斯影展上首映。雖然《邁阿密的一夜》屬於影展的非競賽影片類，但卻是影展中少數的黑人女性導演作品，意義重大。

種族性別問題

根據《衛報》與《Deadline》報導，《邁阿密的一夜》改編自美國知名劇作家肯普包沃斯 (Kemp Powers) 的同名舞台劇，當中提及了過去美國種族歧視的問題。身為影展中少數的黑人女性導演，蕾吉娜金恩於7日的首映會中表示，這部電影的成功與否都可能影響其他的黑人女性導演，可能為她們開啟一扇門，亦有可能會關閉她們通往成功的窄門。

威尼斯影展在競賽影片之外，每年都會挑選幾部優秀作品在影展期間呈現給觀眾，而這些影片中很少有黑人女性導演的作品。因此，這次蕾吉娜金恩導演的電影能在影展中亮相十分不簡單。不過1983年在影展中獲獎的黑人女性導演尤桑巴爾琪（EuzhanPalcy）表示，即使她在影展中得到肯定，日後在好萊塢的發展仍障礙重重。

商業成功才有意義

根據《紐約時報》的調查發現，專發行當代傑出電影、經典名作的美國標準收藏（the Criterion Collection）公司所認可的1034部電影當中，只有9部電影為黑人導演所拍攝，其中甚至只有尤桑巴爾琪一位黑人女性導演。因此，許多評論家都希望蕾吉娜金恩能帶給電影市場一些改變。

蕾吉娜金恩表示，她很榮幸能參與威尼斯影展，但她仍很希望這部電影能獲得「商業上的成功」。她認為，這世界上還有很多有才華的導演，因此真心希望自己能成功，才不會辜負了別人的機會。

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