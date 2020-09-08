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守護火種的古羅馬家宅女神 數百年後成為女王「國母」象徵

聯合新聞網 / 文／尼爾．麥葛瑞格
黑色的羅馬銅幣，大約鑄造於公元200 年。銅幣的一面印著維斯塔神殿和六位維斯塔貞女；另一面則是皇后尤利亞．多姆娜的半身像。 圖／聯經出版提供 © The Trustees of the British Museum
黑色的羅馬銅幣，大約鑄造於公元200 年。銅幣的一面印著維斯塔神殿和六位維斯塔貞女；另一面則是皇后尤利亞．多姆娜的半身像。 圖／聯經出版提供 © The Trustees of the British Museum

火與國家

羅馬人來說，維斯塔（Vesta）是司火的處女神，負責保佑家宅和爐火的安全。她是一位百分之百的家宅女神。不像其他女神，例如維納斯（Venus）或茱諾（Juno），她完全沒有情愛方面的荒唐艷聞或軍事方面的冒險故事：她只是待在家裡，坐在火爐邊，保護家中所有居住者的安全。不過，就某個意義而言，她卻是羅馬最重要的女神。

不像其他神祇，她在羅馬史的大部分時間裡只擁有一座神殿，就蓋在羅馬廣場的中心；很不尋常的是，這座神殿裡並沒有維斯塔女神的神像——維斯塔女神只存在於神殿內那盆永不熄滅的火焰之中。但是那盆爐火和那座神殿也是羅馬城與羅馬帝國的爐火，羅馬人的成功與存亡完全依賴維斯塔女神的火焰。維斯塔女神的爐火因此成為羅馬帝國的主要象徵。她的火焰必須永遠保持燃燒，因此，神殿裡的爐火必須隨時有專人照管。

我們可以在這枚大約鑄造於公元200年的銅幣上看到這一景象。銅幣的一面刻著一間圓形神殿，上頭寫著Vesta Mater的字樣，意即「母親維斯塔」，因為這位處女神也具有典型的母親形象——這一矛盾現象其實在許多社會裡都會出現。一如既往，銅幣上沒有女神的神像，倒是在火爐的兩側分別站著三名女子。據劍橋大學古典學教授瑪麗．畢爾德（Mary Beard）解釋，這幾位女子就是維斯塔貞女：

她們就是維斯塔的女祭司；她們只有一項最重要的任務：照管羅馬城的神聖之火。在羅馬廣場的中央，在維斯塔神殿裡，有一個我們現在可在銅幣上看到的火爐。這盆爐火必須永遠維持燃燒，不能熄滅。維斯塔貞女既然是維斯塔女神的祭司，她們的工作就是隨時維護那盆火，不使熄滅。

只有那些純潔無暇、特別為這個目的而挑選出來的年輕女孩，才有資格照管像這樣一盆具有信仰與政治意義的火。一般來說，神殿設有六位貞女祭司 ，她們在任職期間必須保持處子之身。瑪麗．畢爾德繼續解釋道：

如果神殿裡的火熄了，那就表示羅馬人與眾神建立的關係出現障礙。一旦那樣的障礙出現，你就得做點什麼來矯正。譴責的手指很有可能會指向其中一位女祭司，懷疑她可能已經失去了處子之身。

犯下這種錯誤的維斯塔貞女，她面臨的懲罰是可怕的死刑——活埋。從歷史文獻中，我們知道這種刑罰曾經施行過幾次。既然這樣，到底有哪些人會願意從事這樣的工作？據瑪麗．畢爾德的解釋，其中一個理由就是這份工作所帶來的地位：

就像幾乎所有的羅馬祭司職位，這是一份只有菁英階級才能擔任的工作。這份工作之所以非常特殊，那是因為這份工作只保留給貴族女子。這份工作使貞女祭司和她的家庭位居羅馬宗教世界的中心，當然在羅馬的政治世界也是如此，因為這座神殿和爐火正好就位於羅馬政治空間的中心。這群女子擁有許多特權─例如劇場裡最好的座位等等。她們雖然是在照看一盆爐火，但那可不是烤肉的爐火。她們負責看管與照顧的，其實是某種足以代表羅馬這個國家本身的事物。

如果把銅幣翻過來，我們可以很清楚地看到維斯塔神殿和國家這個概念之間的連結充滿了女性特質。在這面銅幣上，你看不到預期中的皇帝頭像；相反地，你看到的是一個女子的半身像，從上頭所刻的Iulia Augusta，可知這是尤利亞．多姆娜（Julia Domna）。尤利亞．多姆娜的丈夫是皇帝塞提米烏斯．塞維魯斯（Emperor Septimius Severus），他在公元193年開始統治羅馬，一直到公元211年為止。由於他在王宮位址蓋了第二座維斯塔神殿，於是把皇后請出來做廣告，宣傳羅馬女人的理想形象：照管家庭與國家的爐火。因為被連結到維斯塔女神之火，皇后於是可以分享某些維斯塔貞女的政治責任，同時也擔任國家之母的角色。

據瑪麗．畢爾德指出，在男性占極大優勢的羅馬政治圈，女性擁有這樣的權力是極為罕見的，而這個例子在後世擁有一個長久且迷人的來生：

在西方的文化和政治想像中，維斯塔貞女一直是個鮮明有力的象徵。你會發現，後世許多歐洲貴族女子和出身帝王之家的女子，她們都會從這個典型羅馬版本的女性權力當中，試圖取得某些獨特的權威。

一點也不令人驚訝的是，最懂得利用這份歷史資訊的其中一位形象操縱者就是英國的伊莉莎白一世（Elizabeth I）。作為一位貞女女王（Virgin Queen），她的繼承權與合法性一直遭受羅馬天主教教廷質疑。伊莉莎白一世想必會覺得很高興，因為她發現有機會把自己打造成古羅馬政治制度的繼承人，這個制度認可未婚女子，願意把國家大事託付給她，而且這個制度又比教廷更為古老。

曾有一位維斯塔貞女被懷疑失貞，結果她拿著篩子取水，以此證明了她的貞潔。因為這個典故，伊莉莎白在這張畫像（她還有許多幅這樣的畫像）拿著一個篩子——這形象既可強調她的貞潔，也強調她足以擔當保衛國家的獨特身分（這個事例想必讓伊莉莎白感到很欣慰，因為羅馬天主教教廷屬意的王位繼承人是蘇格蘭女王，但是沒有人會把這位女王跟貞潔畫上等號）。

兩個世紀之後，法國的瑪麗．安托內特（Marie Antoinette）為了強調她身為模範妻子與母親的角色，並且在政治領域裡擁有適當的位置，她也請畫師把自己畫成維斯塔貞女。可以理解的是，她捨棄了象徵貞潔的篩子，選擇站在象徵國家的爐火旁，以此表示她會為國家效力。我們在此看到的兩位女子，她們就像數百年前的尤利亞．多姆娜一樣，藉由與維斯塔貞女的聯繫，讓她們的國人知道他們可以把跟國民有關，甚至關乎國家生死存亡的任務交給她們──她們會照管國家的爐火。

圖／聯經出版提供
圖／聯經出版提供

※本文摘自《諸神的起源：四萬年的信仰、信徒與信物，見證眾神世界史》，作者／尼爾．麥葛瑞格。

羅馬 女王 菁英

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