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巴西男求婚成功開心與女友合照 下水游泳5分鐘溺斃成最後合影

香港01 / 李福源
巴西聖保羅州（Sao Paulo）24歲男子法迪尼（Guilherme Fadini）在旅遊期間向25歲女友坎波斯（Larissa Campos）求婚，求婚成功後便下水游泳，沒想到卻一去不回。圖擷自IG @lacampos_
巴西聖保羅州（Sao Paulo）24歲男子法迪尼（Guilherme Fadini）在旅遊期間向25歲女友坎波斯（Larissa Campos）求婚，求婚成功後便下水游泳，沒想到卻一去不回。圖擷自IG @lacampos_

巴西聖保羅州（Sao Paulo）24歲男子法迪尼（Guilherme Fadini）上月31日與25歲女友坎波斯（Larissa Campos），以及一眾親友相約往索羅卡巴市（Sorocaba）的一處水壩遊玩，法迪尼在旅遊期間向坎波斯結婚，而她也欣然答應，二人合照後，法迪尼隨即興奮地跳入水中準備參加游泳比賽，豈料突然失去蹤影，最終證實溺斃。

法迪尼與坎波斯交往接近2年，二人早已計畫結婚及蜜月旅行。坎波斯表示，法迪尼當日在一眾親友的見證下，在河邊拿出鑽石戒指求婚，她答應後二人合照，「他親了一下我的額頭，然後就脫下襯衫，跟其他人一起跳入水進行游泳比賽，他當時說愛我，要我等他回來」。

法迪尼本身是一名游泳健將，然而坎波斯在岸上卻一直未見他游回來，坎波斯說，「眾人原打算比賽快游至對岸，後來大家都放棄了，只剩下法迪尼和我姐夫繼續比賽，豈料他突然在水中消失了」。救護人員趕到現場，派出救援船展開搜救，大概一個半小時後，潛水員終尋獲法迪尼的遺體，估計他是在下水約5分鐘後溺斃。

坎波斯明白必須面對未婚夫離世的事實，只是沒想到當天開心拍下的照片竟成了二人的最後合照，「我腦海中所想的全是他，可惜如今只剩下我倆相處的回憶，以及對彼此曾經的承諾。好想告訴我的守護天使（法迪尼），總有一天我們會在天堂重逢的」。

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文章授權轉載自《香港01》

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