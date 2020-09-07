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25年前中上億巨獎 64歲媽媽一個原因堅持當大夜班超市員工

香港01 / 向樂高
64歲的伊萊恩仍在馬莎超市每天由凌晨2時至早上9時工作。圖／the national lottery網頁圖片
64歲的伊萊恩仍在馬莎超市每天由凌晨2時至早上9時工作。圖／the national lottery網頁圖片

中六合彩後立即辭職不用上班是不少人的夢想，不過英國一名媽媽25年前中了高達270萬英磅（約新台幣1億300萬元）的彩票後，不但沒有辭工，而且直至現在仍在超市擔任大夜班職員。身為千萬富翁，大可以衣食無憂享受生活，她卻繼續工作，原來是要為一對孩子做好榜樣。

來自英國基林沃思（Killingworth）、年屆64歲的伊萊恩〈Elaine Thompson〉早於1995年12月中了彩票，獲得270萬英鎊（約新台幣1億300萬元）獎金。當地傳媒25年後再次訪問她，發現她沒有如一般人預期，過著極其奢華的生活，也不像很多彩票得主，極速花光獎金後生活落魄。

攝製隊發現，伊萊恩現時仍在馬莎超市（Marks＆Spencer）擔任大夜班職員，每天由凌晨2時工作至早上9時，由於她患有哮喘，「所以我不與任何客戶接觸」。她又指公司很好，體諒其身體狀況，經常讓她在早上8時半「提早收工」，縱然工作有辛苦之處，而她下周亦年滿65歲，但目前仍未計畫退休。

伊萊恩中獎的時候，兩名子女分別僅5歲和10歲，當時她決定，為了成為孩子的榜樣，不管銀行存款有多少，她都會繼續工作，「重要的是，孩子們要看到你努力工作，讓他們明白如果沒有努力工作，就會在生活中迷失」。

最終孩子在好媽媽身教影響下，沒有辜負期望，成功考上大學。而伊萊恩本來從事會計工作的丈夫、62歲的德里克（Derek）得知太太中獎後亦一直工作，至近年才半退休。

伊萊恩指，中獎後一家人的生活如常，至於在彩票中獲得的獎金，他們則用作假期時一家人到拉斯維加斯旅行、買了3匹賽馬成為馬主，以及幫助現在已30和35歲的孩子分別「上樓」做業主。伊萊恩指，自己從小就是勤奮的人，「我喜歡工作，我擁有世界上最好的工作」，所以即使中了彩票都不會令她想放棄打工，認為這樣才可令生活平衡。

伊萊恩和丈夫在25年前中了270萬英磅的獎金。圖／How To Win The Lottery FB圖片
伊萊恩和丈夫在25年前中了270萬英磅的獎金。圖／How To Win The Lottery FB圖片

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文章授權轉載自《香港01》

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