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海神襲日！便利店準備充足麵包避災 熱心店長：有需要就來吧
日本西南部昨日（6日）受超強颱風「海神」侵襲，造成至少17人受傷，九州地區約48萬戶停電；當局向九州7個縣逾88萬個家庭，合共約184萬人發出避難指示，另勸告576萬人疏散，包括山口縣以及四國其中3個縣的居民。居民昨日在颱風來襲前爭相搶購食糧，有便利店店長於Twitter盡顯熱心，表示如果面對停電，麵包將是最重要食糧，又指店內貨源仍充足，呼籲附近居民如有需要可前往購買。
眼見民眾四出搶購糧食情況，位於長崎縣諫早久山的Familymart，昨日於Twitter發出重要啟事，提醒颱風吹襲期間有機會停電，為了讓居民有足夠糧食，店方特意準備比平日較多的麵包，以及電池等應急裝備。
店長更呼籲民眾：「有需要的人可前來購買。」結果帖文一出，即引來不少人光顧買麵包，店長後來上載照片，可見麵包架幾乎被掃清，店長更說非常感謝大家的支持。
網民紛紛留言大讚店長熱心又好人，「謝謝你的善心之舉」、「很多人因此得到幫助，感激」、「太棒了」、「謝謝店長」。
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文章授權轉載自《香港01》
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