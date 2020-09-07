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防止瑞士冰川消融 環團籲政府減碳排

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導

氣候保育家們聚集在瑞士冰川下，要求瑞士政府採取減碳排行動。過去30年間，瑞士特里安冰川因氣候暖化倒退至少1000公尺，今年8月另一側的圖爾特曼冰川也發生大規模崩落，氣候保育人士為阻止瑞士冰川繼續消融，6日聚集在白朗峰山脈下，呼籲政府減少碳排放，減緩氣候變遷對瑞士自然景觀的影響。

根據《路透社》報導，逾200人6日聚集在位於西歐最高山脈—白朗峰山脈的特里安冰川山腳下，呼籲瑞士當局應採取減少碳排放的行動，以及注意阿爾卑斯山週邊冰架及冰川消融的情況。這場抗議活動發生在瑞士國會爭論減少碳排放新法規的前一日。

「我們知道過去30或40年間有超過500多個冰川已經消失或正在消失。」瑞士氣候保護協會主席羅斯（Myriam Roth）告訴路透社，該組織在2019年11月發起一項旨在保護瑞士冰川的倡議。「這種行動非常公開，可以吸引世界各地的人關注，使緊急狀況變得顯而易見，提醒人們冰川消失的情形正不斷發生。」她說。

在過去的30年間，特里安冰川已後退至少1000公尺。此外，8月份時，與特里安冰川隸屬同一州的圖爾特曼冰川被登山客拍到融化崩塌的影片，估計崩落30萬平方公尺的冰川。

據《路透社》另一則報導，上個月位於白朗峰山脈的普蘭品裘冰川也被指稱受熱浪侵襲，可能崩落體積達50萬平方公尺的巨冰，因此疏散了約75名的居民及遊客。

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瑞士 碳排放 阿爾卑斯山

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