英國伯明罕街頭爆隨機傷人！兇手一夜闖四地砍人…1死7傷
英國第二大城市伯明罕6日發生持刀傷人案，一名嫌犯在4個不同地點隨機傷人，造成最少1人死亡、7人受傷，警方排除與恐怖主義或仇恨罪行有關，不過將事件列為「重大事件」，並持續追緝嫌犯。
據警方公布，一名嫌犯在6日凌晨12時半左右，先在伯明罕的康斯蒂圖申希爾（Constitution Hill）持刀傷人，其後從北向南移，在另外3個地點繼續行兇，持續至清晨2時半，最後一個犯案地點是稱為「同志村」的文娛及夜店地段。
案件造成最少一名男子死亡，七名傷者中有兩人傷勢嚴重，分別是一男一女，嫌犯仍然在逃。
西米德蘭茲首席警長格雷厄姆表示，當局已經將案件列為謀殺案處理，目前沒有證據表明事件與恐怖襲擊有關。他補充說：「這確實是隨機襲擊。」路透報導，英國外交大臣拉布表示，尚無消息表明這些事件與恐怖主義有關，但大眾應保持「非常警惕」。
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