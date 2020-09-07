網路如何辨識身份？ 隱私分界是難題

疫情影響之下，人們彼此減少接觸，從購物到辦公都一一轉往線上，然而該如何在網路上辨識身份，就成了難題。網路辨識身份容易造假或釀成詐騙，造成不必要的財務和人力成本；然而，若過度強調實名，曝光過度個人資料，也會有隱私疑慮，尤其疫情中多國政府使用手機追蹤染疫者，造成爭議。

《經濟學人》報導，因為疫情，人們從日常購物到工作都轉為線上，為的是盡可能減少人與人之間的接觸。然而在虛擬網路世界，該如何辨別身份變成相當棘手的問題，如線上打卡上班、網路消費、網路交友等，都難以百分百確定是本人在進行。

一般來說，商家會以信用卡資料為最準確的身份依據，建立消費者資料庫。然而政府部門不能用信用卡作為身份辨別工具，因為政府與人民之間不只是金錢交易。在疫情之下，若政府本身沒有完善的國民身份資料庫，許多政府業務就顯得一團亂，如離婚和收養的程序碰到困難，尤其過去仰賴紙本作業的政府部門更是難以招架。

《The Local》報導，義大利政府就因為疫情關閉實體部門，不得已啟動老舊的政府緊急支付系統，結果造成大當機。在美國華盛頓州政府，也發生網路身份詐騙，導致州政府損失了6.5億美元的悲劇。

與數位化不足的政府相對的是愛沙尼亞，一個已經盛行數位身分證行之有年的小國，因此在疫情中，透過數位身份的追蹤，就可以掌握每個國民的路線，讓疫情不至於失控。而美國和英國等常常被詬病政府系統老舊的政府，並非沒有為了建立國民數位身份資料庫而努力，只是一直在隱私議題上卡關，如英國首相強森就曾公開反對數位身份資料庫。

反對者認為，這只會讓政府權力無限擴張，可以輕易窺探人們的隱私，追蹤人民的軌跡，而且容易被駭客入侵，洩露國家機密，損失大筆金錢。還有另一個問題，若是美國、英國這樣人口眾多組成又複雜的國家，要想建立數位身份辨識系統，得花上鉅額金錢以及數年時間才能完成。

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