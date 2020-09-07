布達佩斯學生抗議 不滿政府干預自治
布達佩斯人鍊抗議政府干預大學自治！數千人於6日在匈牙利首都布達佩斯街頭組成人鍊，抗議總理奧班將著名的布達佩斯戲劇與電影學院（University of Theatre and Film Arts）交由親奧班的私人機構管理。抗議群眾擔心這樣的安排會讓大學失去自治權，因此從上週就開始抗議行動。
組成人鍊抗議
根據《德國之聲》報導，著名的布達佩斯戲劇與電影學院成立155年，校友中不乏奧斯卡獎得主，其中包括《北非諜影（Casablanca）》導演麥考寇帝斯（Michael Curtiz）與《第三類接觸（Close Encounters of the Third Kind）》攝影師維爾莫斯．齊格蒙（VilmosZsigmond）。
匈牙利總理奧班任命其支持者維德尼亞斯基（AttilaVidnyánszky）為該校董事長，引發學生不滿，於1日占領校園抗議。這已不是奧班政府第一次將大學管理權力交給支持他的私人機構。奧班政府宣稱這樣的規劃能促進教育平等並讓大學擁有財務自由，但許多人認為奧班只是為了控制思想、剝奪大學自治權。
到了6日，大約8000名抗議群眾在布達佩斯街頭組成人鍊，總長數公里，從布達佩斯戲劇與電影學院一直延伸到國會大廈。抗議的學生將寫有該校未來目標與準則的文件，一人接著另一人傳遞，希望最後提交給國會議員。該校許多教授、領導階層均辭職表達立場，也有許多演員、音樂家、藝術家等等對抗議活動表示支持。
不一樣的思想
根據《英國廣播公司》報導，一位受訪的抗議人士表示，大學的自治權是民主的基石。布達佩斯戲劇與電影學院新任董事長維德尼亞斯基於1日表示，願意進行對話，不過他也提到，希望大學裡能出現「不一樣的思想」，在現有的課程中都會更加強調「愛國主義」與「基督教」。
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