布達佩斯學生抗議 不滿政府干預自治

布達佩斯人鍊抗議政府干預大學自治!數千人於6日在匈牙利首都布達佩斯街頭組成人鍊,抗議總理奧班將著名的布達佩斯戲劇與電影學院(University of Theatre and Film Arts)交由親奧班的私人機構管理。抗議群眾擔心這樣的安排會讓大學失去自治權,因此從上週就開始抗議行動。

組成人鍊抗議

根據《德國之聲》報導,著名的布達佩斯戲劇與電影學院成立155年,校友中不乏奧斯卡獎得主,其中包括《北非諜影(Casablanca)》導演麥考寇帝斯(Michael Curtiz)與《第三類接觸(Close Encounters of the Third Kind)》攝影師維爾莫斯.齊格蒙(VilmosZsigmond)。

匈牙利總理奧班任命其支持者維德尼亞斯基(AttilaVidnyánszky)為該校董事長,引發學生不滿,於1日占領校園抗議。這已不是奧班政府第一次將大學管理權力交給支持他的私人機構。奧班政府宣稱這樣的規劃能促進教育平等並讓大學擁有財務自由,但許多人認為奧班只是為了控制思想、剝奪大學自治權。

到了6日,大約8000名抗議群眾在布達佩斯街頭組成人鍊,總長數公里,從布達佩斯戲劇與電影學院一直延伸到國會大廈。抗議的學生將寫有該校未來目標與準則的文件,一人接著另一人傳遞,希望最後提交給國會議員。該校許多教授、領導階層均辭職表達立場,也有許多演員、音樂家、藝術家等等對抗議活動表示支持。

不一樣的思想

根據《英國廣播公司》報導,一位受訪的抗議人士表示,大學的自治權是民主的基石。布達佩斯戲劇與電影學院新任董事長維德尼亞斯基於1日表示,願意進行對話,不過他也提到,希望大學裡能出現「不一樣的思想」,在現有的課程中都會更加強調「愛國主義」與「基督教」。

