考進東大有多難？東大生：小四開始準備 總花費破千萬日幣

日劇「東大特訓班」描述主角成功讓一群墊底學生考上東京大學，熱血劇情打動不少觀眾。不過在現實中，想進東大究竟門檻有多高？近日一名現役東大生現身受訪便表示，「就算從國中就開始準備，都太遲了」。

根據日本媒體「日刊SPA」報導，一位現役東大生「布施川天馬」指出，許多家長雖然望子成龍成鳳，希望孩子能擠進東大窄門，但過程艱辛卻超越很多人想像。不少東大的學生，早在小學四年級（10歲）時，便踏上用功奮戰的道路。

布施川分析，為了考上東大，許多人會選擇上榜率高的明星高中。但是這些菁英高中多半是國高中一貫，採內部升學制，因此必須得先考進國中部。而為了擠進名校國中，小孩子就得早早進補習班報到。

補習班一週有三到四節課，加上自己預習複習，幾乎等同扼殺所有放學後的休閒時間。補習班在每次考試後，還會依照成績調整座位，考得越好坐得越前面，自然而然在班上形成階級。

好不容易考上明星國中，可不代表能就此鬆一口氣。由於是明星國中，校內也把大家當資優生在教。為了脫穎而出，許多學生還是會到「鐵綠會」一類的知名補習班繼續用功。當然，這樣的補習班內，學生也都是來自各方的菁英，競爭相當激烈。

除了自身苦讀之外，從小學生到名校國高中的學費、補習費，林林總總花費下來起碼是千萬日幣起跳。布施川認為，大家對東大生總抱持著亮麗的菁英形象，殊不知那都是用金錢和十年青春砸出來的，並認為這正是日本教育赤裸裸的階級問題。