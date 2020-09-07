4歲童第一天上學！英國爸爸重現《玩具總動員》場景助陣成功

英國廣播公司（ＢＢＣ）日前報導，地方爸爸唐納力（Sean Donnelly）重現皮克斯動畫《玩具總動員》場景，將劇中大明星巴斯光年、胡迪、蛋頭先生、彈簧狗、外星人們等公仔，放在家門口向第一天上學的四歲兒子告別。

唐納力說，兒子是《玩具總動員》鐵粉，所以派出兒子最喜歡的玩具，在他的大日子為他加油打氣。唐納力引用《玩具總動員》第三集，有一幕主人公安迪離家返校，玩具們在門口一字排開的畫面，拍攝出兒子跟玩具相視而笑、揮手的照片，PO上網兩天即有破三萬人次點閱及分享。

唐納力主業是卡車司機，閒暇時喜歡攝影。他表示，自己很喜歡創造讓人感同身受的畫面，就像這次的《玩具總動員》作品，他拍攝時將玩具擺放在室內陰影處，孩子則安排在室外光明處，希望呈現「孩子的未來一片光明。」他提到，「很多人說他們看到我的作品都哭了。如果有小孩的人，更能理解這種感覺。」

唐納力認為，今年九月前英國孩童經歷五個月的居家隔離，身心都很煎熬。唐納力兒子之前也都是跟媽媽困在家，現在要突破舒適圈，需要適應一段時間。但是，唐納力慶幸，有兒子最愛的玩具們助陣，「目前還蠻喜歡上學的。」