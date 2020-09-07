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海神肆虐日本！大看板搖搖欲墜 肯德基爺爺「倒頭栽」
海神颱風過境日本，這個號稱逼近史上最強的颱風，在日本引發嚴重災情。許多招牌、房屋等被吹垮。還有人發現附近的肯德基招牌被吹歪，肯德基爺爺整個「倒頭栽」。
一位住在南九州的日本網友「月夜見さん」分享一張肯德基店家照片，可以看到經過強風摧殘下，照片裡的肯德基爺爺招牌整個被吹倒，只剩下底部仍然黏在支架上，就像是倒吊在半空中一樣。
カーネルがひっくり返るほどの台風の衝撃。#台風10号 #KFC pic.twitter.com/ZMMULjId6x— 月夜見さん (@ng1046) September 7, 2020
另一位網友「たく」也拍到福岡市內，一塊寫著「昭和建設」的招牌在強風中不斷飄盪。拍攝影片的男子見狀，不斷驚呼「不妙」、「要倒了」，最後招牌果然支撐不住掉落。網友紛紛留言「太危險了吧」、「有人受傷嗎？」、「好擔心底下有沒有人」。
あららー#福岡市 #台風10号 pic.twitter.com/telcYtDW2Y
あららー#福岡市 #台風10号 pic.twitter.com/telcYtDW2Y— たく (@c____taku726) September 6, 2020
目前颱風中心已經離開日本，但仍有不少地區仍受風雨影響。九州更因此發生大停電，影響高達四十萬戶。過去日本曾因颱風過後，因為停電使得不少人中暑，甚至還有高齡者因此死亡的狀況，日本專家也特別呼籲民眾要注意颱風帶來的「焚風」現象，避免再次發生憾事。
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