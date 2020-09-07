單親媽媽獨自撫養10個小孩 自白「我從沒用過保險套」

照顧有超多孩子的大家庭很辛苦，家長又是單親就更是不容易了。英國一名單親媽媽堅持不避孕，獨自養育10個孩子，即使經濟不富裕，仍堅持親自下廚給孩子最好的飲食。

Mirror報導，英國紀錄片「我與我的10個孩子」（Me and My 10 Kids:Mega Families）介紹桑雅（Sonya O'Lachlan）和她的大家庭，她一共有9個孩子，從19歲的長女到仍在懷胎中的男嬰，他們一家住在英國南安普敦的四房公寓中。

早晨的準備時光總是像打仗，對有九個孩子的家庭更是如此，而且桑雅家只有三個碗，因此孩子們只得分組輪流吃早餐；另外浴室的洗手台阻塞，大家只能擠在廚房盥洗。

養育這麼多小孩，桑雅靠著政府補助過活，她得支付房租179元英鎊（約新台幣7千元）和每周130元英鎊（約新台幣5000元）的伙食費，她購買大份量包裝食物壓低成本，強調所有食物的料理都親自經手，雖然成本會稍微提高，但要確保讓孩子吃得好。

醫生警告高齡產婦會有高血壓、出血、生產過程不順等風險，但桑雅還是想力保第十個孩子平安出生，一旦她感覺腹中胎兒沒在動，就會立刻跑醫院確認。桑雅於去年順利生下第十個孩子，並說這會是最後一個。

桑雅表示，有人說她生這麼多是因對保險套過敏，但事實並非如此，因為她從來沒使用過保險套這東西。