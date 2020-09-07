把自宅打造成迴轉壽司店！日推「整套設備+師傅」送到府

受新冠疫情影響，很多人盡量避免外食，尤其是迴轉壽司這樣的取用方式，更讓人擔心食物暴露在外的風險。日本一家連鎖壽司店出奇招，推出「將迴轉壽司搬到你家」的服務，不過要價不斐，而且家裡場地空間也要夠大。

日本的連鎖平價迴轉壽司店「Kappa壽司」（かっぱ寿司）2日推出一項區域、期間限定的服務「迴轉壽司出差」，你可預約把整套轉盤設備、食材、2名壽司師傅送到府，把自宅打造成只屬於自己的迴轉壽司店。 日本Kappa壽司推出迴轉壽司出差到府的服務。圖取自官網

不過要享受這項服務有兩個要點，首先你家要夠大，轉盤輸送帶設備長2～5公尺、寬40公分，而師傅活動的範圍要抓1.8～3公尺才能作業。

第二個要點是價錢，最便宜的方案要價8萬日圓（約新台幣2.2萬元），店家會準備15種壽司，可提供10～15人享用；若選擇9萬日圓（約新台幣2.4萬元）的方案，則會有更多種類的壽司，可供20人享用，除此之外師傅還會上演鮪魚解體秀。

以上費用還不包含運輸車資、停車費等額外費用，但網友吐槽道，撇除高額收費，實施區域限定東京都、千葉縣等較市區的縣市，到底有多少人家裡有足夠空間容納得下這個迴轉壽司店。