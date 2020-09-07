快訊

否認張菲兄弟幫還債 恆述反擊「兩人小氣巴拉到極點」

宜蘭大溪漁港燈塔9名釣客被大浪捲落海 5人救起無心跳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

把自宅打造成迴轉壽司店！日推「整套設備+師傅」送到府

聯合新聞網 / 綜合報導
迴轉壽司示意圖。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影
迴轉壽司示意圖。 聯合報系資料照／記者鄭清元攝影

受新冠疫情影響，很多人盡量避免外食，尤其是迴轉壽司這樣的取用方式，更讓人擔心食物暴露在外的風險。日本一家連鎖壽司店出奇招，推出「將迴轉壽司搬到你家」的服務，不過要價不斐，而且家裡場地空間也要夠大。

日本的連鎖平價迴轉壽司店「Kappa壽司」（かっぱ寿司）2日推出一項區域、期間限定的服務「迴轉壽司出差」，你可預約把整套轉盤設備、食材、2名壽司師傅送到府，把自宅打造成只屬於自己的迴轉壽司店。

日本Kappa壽司推出迴轉壽司出差到府的服務。圖取自官網
日本Kappa壽司推出迴轉壽司出差到府的服務。圖取自官網

不過要享受這項服務有兩個要點，首先你家要夠大，轉盤輸送帶設備長2～5公尺、寬40公分，而師傅活動的範圍要抓1.8～3公尺才能作業。

第二個要點是價錢，最便宜的方案要價8萬日圓（約新台幣2.2萬元），店家會準備15種壽司，可提供10～15人享用；若選擇9萬日圓（約新台幣2.4萬元）的方案，則會有更多種類的壽司，可供20人享用，除此之外師傅還會上演鮪魚解體秀。

以上費用還不包含運輸車資、停車費等額外費用，但網友吐槽道，撇除高額收費，實施區域限定東京都、千葉縣等較市區的縣市，到底有多少人家裡有足夠空間容納得下這個迴轉壽司店。

壽司 日本 疫情 外食

延伸閱讀

沒人拿的迴轉壽司都去哪？網揭密「成本低不怕丟」

10歲童狂存零用錢 只為買壽司慰勞媽媽

回憶中的「學校合作社」賣什麼？ 網：麥當勞、肯德基、壽司通通有

女狂舔迴轉壽司遭網批缺德 怒轟新冠肺炎下毫無衛生意識

相關新聞

義大利：擔心凸顯社經差異 不許家長為孩子備午餐便當

《朝日新聞》報導，修正法案中，包括「因為不聽話所以打耳光」「因為孩子偷竊他人物品而打屁股」「長時間罰坐、罰跪」「因為不寫作業而不給晚餐吃」等，都是被禁止的體罰內容。

財富繼承愈多 人們壽命愈長

一個人的壽命除了基因影響之外，還有很多社會因素，包括教育、收入、環境醫療資源等，最新研究還發現，財富轉移的數量和頻率，與個人的壽命之間存在直接關係，簡單來說就是為孩子或年邁的父母提供金錢或資源，可能會延長他們的壽命。

日本：因時制宜 有條件解除國中生手機禁令

《日本時報》指出，如今手機使用普及，加上2024年日本將在小學全面導入電子教科書，「有條件帶手機上學」是必然趨勢。目前共識為：學生攜帶手機需由家長簽寫同意書，並在進校園後統一放入置物櫃，只限於上下學通勤時使用。

《盧安達飯店》逮捕事件：好萊塢電影包裝的人道英雄？

「是拯救難民的人道英雄，還是誇大事實的投機者？」好萊塢經典電影、改編自盧安達大屠殺真人真事的《盧安達飯店》 ，劇中無私奉獻的主角原型——魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）——8月31日在杜拜遭到盧安達政府以涉及「恐怖主義」的指控予以逮捕。原先已成為比利時公民的魯塞薩巴奇納為何會被逮捕？「人權鬥士」與恐怖主義連結除了引起國際社會的討論，也讓1994年在盧安達國內那段殘忍的族群內戰被重新回顧：在當時究竟發生了什麼事情？《盧安達飯店》所呈現的劇情又有哪些虛構與真實？

復活的「常盤莊」：日本漫畫家燃燒青春的夢想原點

手塚治虫、石之森章太郎、赤塚不二夫、藤子．F．不二雄等，這些昭和時代活躍的漫家，都有個共同的心靈故鄉——常盤莊。常盤莊在1982年早已拆除，1999年開始，常盤莊所在的東京都豐島區椎名町地方人士，希望能夠再現昔日場景，經過多年努力，今年2020年7月「豐島區立常盤莊漫畫博物館」，便在疫情嚴峻情況下問世。常盤莊可以說是日本動漫發展的一道重要指標，也是地方創生一個值得研究的案例。

「世上最孤獨大象」終可離開動物園 受困逾35年疏忽照顧滿身傷

巴基斯坦一隻被稱為「卡萬」（Kaavan）的雄性亞洲象，被困在當地首都伊斯蘭堡（Islamabad）馬拉哈扎動物園（Marghazar Zoo）長達35年，且長期遭疏忽照顧，以致營養不良及遍體鱗傷；國際動物保護組織Four Paws上周六（5日）表示，在各地民眾聲援及關注下，卡萬終獲准離開動物園，遷居至柬埔寨一個動物保護區。

把自宅打造成迴轉壽司店！日推「整套設備+師傅」送到府

受新冠疫情影響，很多人盡量避免外食，尤其是迴轉壽司這樣的取用方式，更讓人擔心食物暴露在外的風險。日本一家連鎖壽司店出奇招，推出「將迴轉壽司搬到你家」的服務，不過要價不斐，而且家裡場地空間也要夠大。

把2女兒丟車上逾15小時活活熱死 母辯：以為有開冷氣沒問題

日本今年異常炎熱，最熱可達到攝氏40度，中暑送醫人數持續攀升。一名失格母親把兩個孩子丟在車上長達半日，自己跑去和朋友喝酒玩樂，害得兩個幼子在車內中暑身亡。 朝日新聞報導，日本香川縣高松市警方

強者！近全裸埋在冰塊中2.5小時 奧男創世界紀錄

奧地利男子柯伯（Josef Koeberl）5日在東北部梅爾克鎮廣場，幾乎裸身埋在一堆冰塊中，苦撐長達2小時30分57秒...

《以色列風雲十之六》以色列住棚節 各國遊客群聚歡慶

當華人在戶外過中秋，吃月餅烤肉的時節，猶太人也會在露天搭的棚子裡用餐，過7天的住棚節。

以色列首都下起「大麻雨」 民眾不惜穿越馬路瘋搶

以色列首都特拉維夫（Tel Aviv）近日下起一場特殊的「雨」，落下的竟然是一包包毒品「大麻」。以色列雖然允許大麻用於醫療，卻禁止作為娛樂用途。不過卻有激進組織希望促進大麻合法化，而將大麻分成小包裝，以無人機空投。

紀錄片呈現真實的她 環保少女童貝里很滿意

瑞典環保鬥士童貝里紀錄片昨天在義大利威尼斯影展首映，呈現她從學童躍居氣候運動人士的歷程；根據童貝里自己說法，此片把她描繪...

熱門新聞

維特齊訪問台灣 捷克總統受訪稱「幼稚挑釁」

男砍樹被壓4天竟奇蹟生還 警透露他的身分成存活關鍵

洪水衝擊大橋搖晃欲墜 韓男暴雨中阻車過橋30秒後恐怖塌橋

今天開盤前 五件國際事不可不知

以色列首都下起「大麻雨」 民眾不惜穿越馬路瘋搶

川普在巴黎拒向美軍烈士致敬 卻把大使官邸藝術品打包回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。