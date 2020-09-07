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把2女兒丟車上逾15小時活活熱死 母辯：以為有開冷氣沒問題

聯合新聞網 / 綜合報導
一名母親把小孩放車上跑去喝酒，害兩個女兒熱死。日本居酒屋示意圖，與本新聞無關。路透社
一名母親把小孩放車上跑去喝酒，害兩個女兒熱死。日本居酒屋示意圖，與本新聞無關。路透社

日本今年異常炎熱，最熱可達到攝氏40度，中暑送醫人數持續攀升。一名失格母親把兩個孩子丟在車上長達半日，自己跑去和朋友喝酒玩樂，害得兩個幼子在車內中暑身亡。

朝日新聞報導，日本香川縣高松市警方4日逮捕26歲的竹內麻理亞，她涉嫌將3歲和6歲的女兒留在車上，時間從2日晚上9點到隔天中午12點40分左右，時間長達15個小時，兩個女兒因熱衰竭死亡。

警方根據目擊者說詞和附近監視器調查指出，竹內2日晚間將車停在停車場，把兩個女兒留在車上，和男性友人到市區吃飯，還至少續攤三間店，一直喝酒到3日凌晨，到了中午才去取車。

小姐妹在被送醫前就已無生命跡象，到院前死亡，警方還在車上發現吃了一半的麵包和飲用水。竹內承認犯行，並供稱「以為車上有冷氣所以沒問題」，警方還要調查車子是否處於發動狀態，竹內被依保護責任者遺棄致死罪送辦。

小姐妹就讀的幼稚園園長表示，暑假結束後，媽媽來電稱從外縣市返校的兒童很多，怕被感染新冠肺炎所以請假一周；園長稱竹內會主動幫忙運動會等事宜，一直以為他是個好母親，對於發生這種事感到驚訝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 新冠肺炎 中暑

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