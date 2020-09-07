「世上最孤獨大象」終可離開動物園 受困逾35年疏忽照顧滿身傷

巴基斯坦一隻被稱為「卡萬」（Kaavan）的雄性亞洲象，被困在當地首都伊斯蘭堡（Islamabad）馬拉哈扎動物園（Marghazar Zoo）長達35年，且長期遭疏忽照顧，以致營養不良及遍體鱗傷；國際動物保護組織Four Paws上周六（5日）表示，在各地民眾聲援及關注下，卡萬終獲准離開動物園，遷居至柬埔寨一個動物保護區。

卡萬於1985年被斯里蘭卡政府作為禮物贈送給巴基斯坦，當年牠僅1歲，之後一直在馬拉哈扎動物園內生活；2012年，卡萬在世上的唯一同伴雌性的薩赫勒（Saheli）因園方疏忽照顧，不幸患上壞疽去世，自此卡萬就再無朋友，因此被形容為「世上最孤獨的大象」。

除了面對孤獨外，卡萬還被迫在狹小的圈養場內生活，四肢長期被鐵鏈鎖著；國際動物保護組織「Four Paws」發言人鮑爾（Martin Bauer）說，經獸醫檢查，證實卡萬營養不良且超重，加上圈養場地面不平導致牠的腳甲龜裂，而牠還會不斷來回搖晃頭部，「這代表牠覺得很無聊」。

2015年，有人在網上發起請願，要求巴基斯坦當局儘快釋放卡萬，很快就獲得全球各地逾20萬人聯署。今年5月，巴基斯坦高等法院終下令關閉馬拉哈扎動物園，並批評園方疏忽照顧，長期未能滿足動物的需求導致園內動物受苦，並同意將卡萬轉送至柬埔寨一個大型動物保護區。

鮑爾稱，當卡萬完成健康檢查，確定身體夠強壯，就會安排牠接受為期3至4周的體能訓練，以便適應運輸途中的情況，移送至柬埔寨的日期則有待確定。

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文章授權轉載自《香港01》