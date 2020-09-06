《以色列風雲十之六》以色列住棚節 各國遊客群聚歡慶

當華人在戶外過中秋，吃月餅烤肉的時節，猶太人也會在露天搭的棚子裡用餐，過7天的住棚節。

住棚節由來

住棚節是猶太人三大節日之一，在猶太曆7月14日黃昏後開始，連續7天。因為是根據月亮定的曆法，通常出現在9月底或10月初。這是猶太人收藏出產的季節，各地猶太人要在住棚節期間來到耶路撒冷朝拜，獻上祭物，也要住在棚子裡，以紀念以色列人出埃及時住在棚子裡的歷史。

由於聖經的要求是7天都要住在棚子裡，所以敬虔傳統的猶太教家庭通常會搭建木板棚子，有窗戶、電燈、甚至床鋪。也要預備香橼果、棕樹枝、柳枝和另一種樹枝等四樣東西，供猶太教徒禱告時使用。

傳統上，這是個適合邀請賓客的節日，以色列總統府也會開放時段讓民眾進到總統的棚子裡作客。住棚節的第一晚要守安息日，此時商店歇業、公車停駛，走在搭滿了棚子的社區裡，充斥著此起彼落的唱詩禱告聲，或之後宴飲暢談的歡笑聲。

耶路撒冷大遊行

在這7天中，耶路撒冷市政府還會選定一個午後舉辦封街大遊行，讓國內團體和列國的觀光客組成數十個遊行隊伍，走上街頭，向兩旁夾道歡迎的本地人分發本國國旗或小禮物。大遊行每年都吸引各地的以色列人全家出動，接受來自國際友人的祝福。

住棚節也是觀光旺季，因為聖經撒迦利亞書曾經預言，未來外國人要來耶路撒冷守住棚節，所以耶路撒冷國際基督徒使館(ICEJ)每年都在住棚節期間舉辦上千人的聚會，吸引各國基督徒參加，旅館也都滿載。

因為疫情，今年住棚節的國際聚會改為線上舉行。以往每年都率團赴以色列的台灣ICEJ理事長周效遠表示，基督徒上耶路撒冷撒冷守住棚節是上帝在聖經裡的呼召，特別是能與猶太人一同守節，表明外邦基督徒對上帝選民的支持。

歡慶是一項命令

住棚節期間，西牆廣場總是人潮不斷，因為聖經要求猶太人在這個節日要「在耶和華─你們的神面前歡樂七日。」（利未記23:40），許多教徒會在廣場上跳舞歌唱。

猶太人在秋天的月圓時坐在頂部透光的棚子裡吃飯，與華人的中秋節賞月很雷同，唯一的差異是安息日不能生火，所以住棚節很少人在戶外烤肉。以色列的疫情仍然嚴峻，今年的住棚節估計難有往年的熱鬧景象。

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