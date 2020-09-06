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以色列首都下起「大麻雨」 民眾不惜穿越馬路瘋搶
以色列首都特拉維夫（Tel Aviv）近日下起一場特殊的「雨」，落下的竟然是一包包毒品「大麻」。以色列雖然允許大麻用於醫療，卻禁止作為娛樂用途。不過卻有激進組織希望促進大麻合法化，而將大麻分成小包裝，以無人機空投。
這場「大麻雨」發生在週四（3日）的以色列首都特拉維夫，由「Green Drone」團體一手促成，該組織以促進大麻合法化為目標，執行了一場「大麻雨計畫」（Cannabis Rain Project），他們事先於通訊軟體「Telegram」大肆宣傳將以無人機空投大麻，並預計未來每周將在以色列的不同地方，空投每小包2公克、總重量1公斤的大麻。
根據當地媒體報導，當這些數以百計的大麻雨降落在拉賓廣場（Rabin Square）和路上時，引起當地人們瘋搶，不惜穿越洶湧車流也要撿拾這些免費大麻。
事後以色列警方聲稱，他們已經逮捕了兩名30多歲涉嫌操縱無人機的男子，並找到許多大麻包裝。目前在以色列擁有少量大麻雖不違法，但販賣及分送大麻仍屬於刑事犯罪。
הזייה בכיכר רבין: רחפן הטיל מהשמיים עשרות שקיות של מריחואנה. מי שעומד מאחורי המיזם זאת קבוצה שמכנה את עצמה "הרחפן הירוק". בגלל שלא חישבו נכון את הרוח, רוב החומר התפזר על הכביש באבן גבירול. עוברי אורח נהנו מהשלל@ynetalerts pic.twitter.com/xeziJsH950— איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) September 3, 2020
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