以色列首都下起「大麻雨」 民眾不惜穿越馬路瘋搶

以色列首都特拉維夫（Tel Aviv）近日下起一場特殊的「雨」，落下的竟然是一包包毒品「大麻」。以色列雖然允許大麻用於醫療，卻禁止作為娛樂用途。不過卻有激進組織希望促進大麻合法化，而將大麻分成小包裝，以無人機空投。

這場「大麻雨」發生在週四（3日）的以色列首都特拉維夫，由「Green Drone」團體一手促成，該組織以促進大麻合法化為目標，執行了一場「大麻雨計畫」（Cannabis Rain Project），他們事先於通訊軟體「Telegram」大肆宣傳將以無人機空投大麻，並預計未來每周將在以色列的不同地方，空投每小包2公克、總重量1公斤的大麻。

根據當地媒體報導，當這些數以百計的大麻雨降落在拉賓廣場（Rabin Square）和路上時，引起當地人們瘋搶，不惜穿越洶湧車流也要撿拾這些免費大麻。

事後以色列警方聲稱，他們已經逮捕了兩名30多歲涉嫌操縱無人機的男子，並找到許多大麻包裝。目前在以色列擁有少量大麻雖不違法，但販賣及分送大麻仍屬於刑事犯罪。