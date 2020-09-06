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紀錄片呈現真實的她 環保少女童貝里很滿意

中央社 / 威尼斯5日綜合外電報導
圖為瑞典環保鬥士童貝里。 歐新社
圖為瑞典環保鬥士童貝里。 歐新社

瑞典環保鬥士童貝里紀錄片昨天在義大利威尼斯影展首映，呈現她從學童躍居氣候運動人士的歷程；根據童貝里自己說法，此片把她描繪成「害羞的書呆子」，真是一點也沒錯。

從她2018年8月在瑞典國會外罷課，到她世界走透透要求政治界領袖採取行動對抗氣候變遷，導演葛羅斯曼（Nathan Grossman）記錄童貝里（Greta Thunberg）日常生活長達1年，拍成記錄片「我是葛莉塔」（IAm Greta）。

葛羅斯曼開始拍攝時對童貝里毫無概念，當時的童貝里年僅15，剛剛投身抗議運動，但沒過多久，她已然成為對抗全球氣候危機的領導人物。

葛羅斯曼今天接受路透社訪問時表示：「我想，我們在媒體上看了很多她的新聞，她接受過許多訪問，但我想讓觀眾更貼近她，了解她從沒沒無聞的人變成這麼知名的氣候運動者，心裡到底是什麼感覺。」

「我也想過：『老天啊，一切發生得這麼快，真是快到不可思議…』諸如此類的…彷彿是8、9個月前，她才剛開始罷課而已。」

童貝里昨天透過視訊連線現身「我是葛莉塔」首映現場，她說，很滿意片中呈現的自己。

「您真的很成功地呈現了真實的我，而不是媒體上的我，不是那個憤怒、不諳世事，坐在聯合國大會對著世界領袖尖叫的孩子。」

「所以我認為，他絕對讓我看來像個更害羞、更書呆子模樣的人，那就是我真正的我。」

童貝里也表示，此片駁斥了說她是被人操弄的批評聲音。

「有些人說…他們散布陰謀論…比方說，我不是為我自己想、我不代表自己說話、我的演講稿都是別人寫的…在電影裡你可以看到那其實不是真的，我當然是為了自己發聲，為了自己做決定。」

儘管武漢肺炎疫情奪走了媒體焦點，但上月已返回學校的童貝里說，對抗氣候變遷之戰應仍是當務之急。

威尼斯影展將於9月12日閉幕。

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