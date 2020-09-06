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洪水衝擊大橋搖晃欲墜 韓男暴雨中阻車過橋30秒後恐怖塌橋

香港01 / 朱利安
男子不停揮手示意對面司機盡快倒車，大橋在30約後塌陷。（YouTube「평창신문」影片截圖）
男子不停揮手示意對面司機盡快倒車，大橋在30約後塌陷。（YouTube「평창신문」影片截圖）

颱風「美莎克」早前吹襲南韓，東南地區及濟洲島等地出現狂風暴雨。江原道平昌郡周四（3日）發生行車大橋被洪水衝至塌陷的驚險一幕，後來軍方調閱監視器片段，發現事發時一名男子及時示意大橋兩邊車輛，大喊「不要再過來了」，才避免了連人帶車的塌橋意外。

事發於江原道平昌郡珍富面的一座大橋，該橋為連接兩地區的重要行車路段，所以經常有車經過。在周四早上約7時半，當時橋面已因長時間被橋下洪水衝刷，變得輕微凹陷，因為不少司機沒有察覺，繼續駕車駛過，大橋搖晃漸趨激烈。

根據網上流傳的監視器片段，直至塌橋前30秒，一名男子走到大橋前揮手示意對面私家車倒車，並大喊「不要再過來了」，又阻止自己身後的車輛過橋。幸好對面司機看到男子的提醒，在大橋凹陷處前數米開始倒車，並在倒駛20秒後，大橋中間突然塌陷，司機死裡逃生。

大橋塌陷墜河。（YouTube「평창신문」影片截圖）
大橋塌陷墜河。（YouTube「평창신문」影片截圖）

據報導男子早在塌橋前半小時發現異樣，於是通知里長和報警，但由於正值早上交通繁忙時段，救助車輛難以迅速到場，他便自行提醒其他司機，即使大橋下塌後，他仍留在現場協助警員疏散車輛至上午9時。男子後來受訪時表示，他只是揮手提醒對岸的司機離開，並非什麼英雄事蹟，相信換做其他人發現危險，也會作出相同行動。

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文章授權轉載自《香港01》

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