用街景探索旅行浪漫！足不出戶的她，其實有段令人鼻酸的故事

你能夠想像，白天在智利（Chile）欣賞日出、中午到吉爾吉斯（Kyrgyz）吃頓午餐，晚上再轉到蒙古（Mongolia）看廣袤原野的景致嗎？這位英國（UK）藝術家雅克肯尼（Jacqui Kenny）靠著Google街景辦到了，而她這一切創作的初衷，幕後其實有段曾經不為人知的辛酸故事……

今年40多歲的雅克肯尼，在她人生最青春的20歲時，罹患了廣場恐懼症（agoraphobia），這種疾病是種焦慮症，最主要特徵是人們認為外界環境不安全，甚至不容易逃離而產生焦慮症狀。

這些產生不安全的情況，可能包括開放空間、大眾運輸系統、商場，或僅僅是在自家外都會發生，由於大部分都是在如廣場這樣的公共場域，所以稱之為廣場恐懼症；遺憾的是，此症狀遇到發作的情況幾乎每次都會出現，並持續半年以上，在最嚴重之案例中，人們可能完全不能離開自己的家。

不能出門的恐慌 外人難以理解

「20年前，沒有人真正在討論所謂的廣場恐懼症，所以那是一個非常可怕的時刻，我無法獲得需要的任何幫助，這當然使一切都變得更糟，因此，我開始避開除了家裡以外的任何地方。」

雅克肯尼透露，「我甚至無法步行到超市購物，所以我知道我需要很大的幫助，最大的恐懼是，當發現自己處於無法輕易逃脫的境地時，恐慌情緒會接踵而至，導致了災難般的惡夢。」

後來，她開始接受每週一次的認知行為療法（CBT），多年後也開始練習正念，隨著時間的流逝，病情的狀況是有愈來愈好，但有時仍然充滿挑戰。

不能出門的她 靠著「街景」來旅行

《Mentalhealth》報導，2016年開始，她在一個偶然間發現了Google街景的美妙之處，這激發了她的想像力，並且有了繼續探索更多元素的熱忱，「我覺得這非常的美好，街景的世界就像是個平行宇宙，彷彿時間被凍結了。」

於是，她開始透過Google街景「旅行」到遙遠的國家，像是蒙古、塞內加爾（Senegal）和智利（Chile），她喜歡窮鄉僻壤的城鎮和塵土飛揚的景致，甚至是饒富生命力的建築和站在街頭的陌生人，都成了非常迷人的象徵。

「我完全被這陌生又廣袤的世界所吸引，於是我將這些畫面擷取下來並保留，這使我意識到──這些圖像可以跟傳統攝影一樣美麗動人。」

發現其他人從未探究過的美好

其實，仔細看她的作品，會發現其實她對美學的要求非常一絲不苟，除了構圖充滿深意以外，對於光線和色彩的拿捏，她都有一定的要求和堅持，也許那些在外人眼中從來不會在意過的小角落，卻在她神乎其技的觀察力和創作下，迸發獨一無二的精彩。

本來就完全不太敢出門的她，在網路的無遠弗屆和Google街景的帶領下，意外地開啟了一趟前所未有的「旅程」，她說，「我可以體驗從未探索過的世界各地，在此過程中，我可以發展自己獨特的世界觀。」

後來，她開始決定將這些探索的過程放到Instagram上，並分享自己的病症給大家知曉，讓眾人認識這個可能一般人從來沒想像過的疾病，「我對於公開自己的心理狀態和疾病感到緊張，當然，還擔心自己受到各種批判。」

沒想到，後續收到的正面回饋是她始料未及的，網友的關心也讓她感受前所未有的溫暖、更有許多同樣病情的患者，也表達自己的心聲，雅克肯尼說，「我不僅能夠透過創作表達自己，還能夠與世界各地的人們交流，並分享心理健康上的經歷，我終於覺得，自己不再是那麼孤單。」

持續盡全力克服疾病的恐懼

值得欣慰的是，因為這樣的計畫，雅克肯尼近日開始受到媒體關注，也接受來自世界各地不同記者的採訪，而這樣的舉動是幾年前的她，從未想像過的勇氣，「這使我有勇氣更加堅定我的冒險、遠離自己的舒適圈。」

她分享，雖然有時候覺得很困難，但她認為在過去幾年來，已經邁出了她人生巨大的一步，「我很幸運，現在有許多人在我街景的旅途中給予我很大的支持，希望未來我有機會能回饋，若能共同戰勝疾病的恐懼，那是很棒的事。」

「我不知道未來會帶來什麼，但我很高興看到未來會走向什麼方向。」雅克肯尼希望在世界各地展示自己的作品，並和其他病友分享自己的故事；她對於能使用現代科技技術尋找新的創造機會感到非常興奮，「這是一段偉大的旅程，而期待這只是一開始。」

多年下來，她已經累積了超過4萬張圖像，身為可能是這世上使用Google街景最頻繁的人之一，她期待未來官方能開放更多的國家和地區，繼續探索這段引人入勝的旅程。

（作者／魯皓平 本文出自2020.9.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）