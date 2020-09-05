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127公分侏儒鍛鍊成猛男 多女包圍邀過夜一概拒絕

聯合新聞網 / 綜合報導
尚恩雖患有侏儒症，但7年前努力鍛鍊身材，成為一名受歡迎的脫衣男舞者。圖擷自metro
尚恩雖患有侏儒症，但7年前努力鍛鍊身材，成為一名受歡迎的脫衣男舞者。圖擷自metro

女性在挑選對象時難免會注意身高，但身高不是絕對，只要有個人魅力，自然會吸引異性注意。澳洲雪梨一位男子患有侏儒症，身高只有4英尺2英吋（約127公分），從小他都為自己的身高感到自卑。七年前他努力鍛鍊身材，踏入脫衣舞行業，未料精壯的身材吸引不少女性愛慕，甚至紛紛向他要求一夜情，但男子堅持職業原則皆拒絕她們。他表示現在自己賺的錢比一般脫衣舞男多兩倍。

根據「Metro」報導，尚恩（Shane Belgre）今年46歲是一名職業脫衣男舞者，小時候曾因侏儒症感到自卑，但現在他將其視為自己與眾不同的天賦。他因朋友的要求而踏入脫衣舞行業，現在他的私人表演每半小時要價160英鎊（新台幣約6154元），尚恩表示自己每晚可表演五場脫衣舞秀，賺的薪水是一班脫衣男舞者的兩倍。

尚恩稱有不少女性邀請他約會，跟自己20歲時相差很大。他表示「在我20多歲時很難跟女孩約會，因為那個年齡的人比較膚淺，對外表、身高等都比較在意，現在我可以更輕鬆地約女孩，因為我有自信，而且她們喜歡我的個性」。

雖然尚恩曾有無數次被女孩邀約過夜的機會，但他有自己的職業道德，他說「我有自己的職業原則，我可能會給她們一個吻，但僅此而已」、「很多人都認為這很棒，他們告訴我我有『夢想般的工作』，當他們問我是否與女孩發生性關係時，他們簡直不敢相信我沒有」。

為了保持精壯的身材，尚恩每週進行五天的體能鍛煉，他認為生活是由自己創造的，他表示自己已經擁有了需要的一切，幾乎可以做其他人可以做的事情，雖然因為身體的關係無法打橄欖球，但自己已在其他方面彌補了這點。

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