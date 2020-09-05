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丈夫拒絕殺死房內老鼠 妻子氣瘋狂咬他下體
一位住在尚比亞的女子與朋友喝酒狂歡後返家，驚見房間內有一隻老鼠在她的床邊，她急忙叫醒丈夫，要求他殺了老鼠，未料丈夫不答應，兩人發生口角。妻子激動地用牙齒咬著丈夫下體，造成他下體嚴重撕裂傷，男子目前已被送往醫院治療。
根據「太陽報」報導，這位女子叫朱麗葉（Juliet Mukupa），當天她與朋友喝完酒後返家，發現有一隻老鼠出現在自己的床旁邊，這使她無法入眠，也令她感到氣憤。她氣沖沖地叫醒丈夫亞伯拉罕（Abraham Musonda），要求他殺了老鼠，但亞伯拉罕不同意，兩人發生口角。
朱麗葉氣憤下張嘴咬了亞伯拉罕的下體，使下體出現嚴重撕裂傷，事後亞伯拉罕也被緊急送往醫院救治。銅帶省副警察局長博特韋爾（Bothwell Namusa）表示這對夫妻感情不融洽，目前是分房睡，全案目前正在調查中，對於朱麗葉是否已被起訴，博特韋爾則未做回應。
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