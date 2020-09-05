丈夫拒絕殺死房內老鼠 妻子氣瘋狂咬他下體

「當務之急是阻止27萬噸原油在海上爆炸！」印度洋海域再度發生重大意外，一艘從科威特出發、載滿印度訂購石油的希臘超級油輪「新鑽石號」 (New Diamond)，3日在斯里蘭卡外海著火。根據印度海巡隊的救災通報，新鑽石號是從引擎室開始失火，火勢隨後失控燒穿上層摧毀了艦橋，迫使倖存船員集體棄船。儘管直到4日清晨，新鑽石號火場還尚未漏油，大火也暫時燒不進儲油甲板；出現在海域周邊的俄國海軍、印度海巡隊，也都緊急馳援勢途救災。但艦上裝載的1,700噸柴油與27萬噸原油——這也是日前在模里西斯釀下漏油大禍日本油輪「若潮號」的78倍——卻讓這艘仍熊熊燃燒中的超級油輪，成了極為駭人且與惡火賽跑的「海上爆彈」。

2020-09-04 11:46