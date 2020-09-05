嘲諷麵包店店員只有高中學歷 YouTuber街訪被罵翻

學歷代表一切嗎？近日，日本有YouTuber恥笑名物店店員只有高中畢業學歷惹網民眾怒，紛紛留言指「嘲笑每天努力的人太讓人心痛了」。

前京都大學生高田ふーみん和朋友びーやま的YouTube頻道wakatte.tv，常常拍攝諷刺日本學歷至上文化的影片，從街訪路人的成績偏差值，探討各種教育話題。由於高田ふーみん在影片的角色設定為學歷至上的「反面角色」，所以常常在街訪恥笑路人學歷低。

wakatte.tv也做過很多類似的企劃，「戴黑色/花紋口罩的人都是學歷低？」、「學渣都是愛玩TikTok？」、「愛喝珍珠奶茶的人都是成績較差嗎？」⋯⋯一向語出驚人的高田ふーみん其實是前京都大學生，在去年的直播中突然宣布因要考東京大學而退學，但結果未有考上。近期，高田ふーみん與びーやま去宮島實測路人的學歷成績，卻因一句話惹眾怒！

高田ふーみん與びーやま去宮島實測路人的學歷成績，途中到名食店購買宮島名物「咖喱蠔麵包」。高田吃了一口麵包後，突然提起自己原本是京都大學的學生, 又順勢問了店員的學歷。店員對高田說自己高中畢業後就工作了。高田語帶輕蔑的說：「這就是高中畢業生做出來的單純麵包」，暗指麵包平平無奇。一旁的同伴びーやま見狀，馬上輕打高田：「你在說甚麼？別這樣啊！」

影片發佈後惹網民眾怒，留言指「平時ふーみん也是在街上嘲笑人我也沒在意，這次麵包店員的事卻心痛了。每天清晨早早起工作用心做出一個一個麵包，不應嘲笑每天都在努力的人啊！明明你也長著咖喱麵包一樣的臉。」

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文章授權轉載自《香港01》