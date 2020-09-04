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3歲女童在公廁逗留竟遭性侵 警方已逮捕60歲的男嫌犯

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名僅3歲女童獨自前往公廁竟遭到性侵。廁所示意圖。 圖／ingimage
英國一名僅3歲女童獨自前往公廁竟遭到性侵。廁所示意圖。 圖／ingimage

英國懷特島郡（Isle of Wight）一名3歲女童和家人在公園玩耍時，因獨自前往公廁而遭到性侵，隨後警察逮捕一名與該事件有關的60歲男性嫌疑犯，並公開尋找一對可能是事件目擊者的男女。目前該區已被相關單位封鎖調查，待警方公告調查進度。

據英國媒體《每日郵報》報導，這名3歲女童8月31日和家人一起在雅茅斯（Yarmouth）的維多利亞堡郊野公園（Fort Victoria Country Park）玩，卻因家人的疏忽讓女童獨自在公園的廁所附近逗留時，被犯人帶至公廁附近茂密的林地性侵。對此，警方表示目前已拘留了一名涉嫌此案的60歲男性嫌疑人。

據報導指出，警方得知事發當下附近有一對遛狗的男女，有極大的可能性目擊到現場，「我們必須找到目擊者，這一點對於案情非常重要，如果是您，請立即與我們聯繫。」對於此名疑似涉案的60歲男性，女童與女童的家人皆表示不認識。偵探總督察戴維斯（Liam Davies）說明，「這是非常嚴重的事件，在我們依循多條線索調查的同時，受害女童與家人已接受專家援助，該地區也會再增派警察人力。」

對此，警長莎拉·傑克遜（Sarah Jackson）補充，「這種性質的事件極為罕見，我們開展了艱難的搜查過程，並與支持受害者的組織合作」，對於所有的指控，警方都會認真以待，並藉此強調「員警們都留在維多利亞堡郊野公園的現場，該地區還有其他人在巡邏，因此，如果您有任何信息或疑慮，請隨時與他們聯繫」。

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