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評／少女失蹤案「圓滿」落幕？輿論背後不圓滿的貞潔迷思

假借拍教材找模特兒…日男下藥性侵男網友 受害者恐破百人

聯合新聞網 / 綜合報導
日本發生一起男性性侵案件。圖擷取自關西電視台
日本發生一起男性性侵案件。圖擷取自關西電視台

日本關西近日出現一起駭人的性侵案。一位名為北條隆弘的男子，長期在網路招募男性後，再帶到自宅下藥性侵，受害者恐超過百人。

根據關西電視台的報導，日本警方以準強制猥褻的罪名，逮捕了北條在內的兩名嫌犯，目前並未公布嫌犯是否認罪，但根據警方的調查，嫌犯過去是中學教師，他在網路上以「因為要拍攝教材用的照片，希望招募適合制服的男性模特兒」的名義，成功吸引到超過百位男性應徵。

當對方出現後，男子再將他們帶到自宅，暗中讓他們喝下安眠藥，趁他們無法行動時性侵得逞，犯案時間自三年前到今年三月為止。目前警方追查到疑有九人受害，但因三年下來應徵者眾多，潛在的受害者恐怕超過百人。

為何性侵犯行長達三年，卻直到至今才曝光？日本心理諮商師山口修喜分析，「由於男性的自尊心較高，會覺得『明明是男性卻是被害者』難以啟齒，而多半不願意和別人訴苦。」而日本政府為了對應性暴力案件，將在十月開設共通的專線，提供被害者求助管道。

心理諮商師山口修喜分析，男性心理多半不願意對外求助。圖擷取自關西電視台
心理諮商師山口修喜分析，男性心理多半不願意對外求助。圖擷取自關西電視台

制服 猥褻 男性

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