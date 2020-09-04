驚險影像曝光！梅莎襲韓河水暴漲 男向客車大喊「別過來」瞬間橋塌

颱風梅莎直撲韓國，強烈風雨帶來許多災情，不少民眾被迫撤離到避難所。不過在災難之中，仍能看到人們的勇氣與互助精神。

根據韓媒中央日報報導，在韓國的江原道平昌郡，有條全長150公尺的「松亭橋」。9月3日，當颱風席捲韓國時，一輛小客車試圖橫渡橋梁，此時一名男子撐著傘，急急忙忙衝出來，比出叫客車退後的手勢。

原來在強風豪雨下，河水暴漲，橋梁區段早出現奇怪的變形，男子查覺到橋有異樣，所以才會出來警告。就在小客車退後沒多久，橋梁便應聲塌陷，就只差幾公尺的距離，整輛車很可能就會掉進河中，過程都被攝影鏡頭拍了下來。

韓國一名男子阻止對向客車渡橋。圖片擷取自 YouTube

這位挺身而出，防止車輛落難的男子，也打電話通知松亭4里的里長伯。由於正值上班尖峰時段，橋梁塌毀後，警察與消防隊員便在場管制交通，該男子也自願留下來幫忙。里長表示：「這時間橋樑附近的車輛很多，要是他沒發現橋梁龜裂，恐怕後果不堪設想。」

颱風梅莎雖已減弱，但已在韓國留下許多災情。未來還有一颱風海神將撲向日韓，如何做好防颱準備，恐怕是令韓國頭痛的問題。