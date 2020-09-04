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10歲童狂存零用錢 只為買壽司慰勞媽媽

香港01 / 謝茜嘉
馬來西亞10歲童存錢就為買壽司給媽媽吃。圖片來源／ 臉書
馬來西亞10歲童存錢就為買壽司給媽媽吃。圖片來源／ 臉書

小朋友雖然平常總表現出百厭一面，但亦有孝順的時候。最近馬來西亞一名壽司店老闆於facebook分享一個窩心故事，他表示有位小男孩來到店前門口叫外賣，但身旁並無父母，好奇下問男孩為何獨自一人，對方才解釋想買壽司回家慰勞辛苦工作的媽媽，不少網民男孩大讚非常懂事。

來自馬來西亞的壽司店老闆於fb撰文稱，上周一遇到個10歲左右的可愛小胖男，他行近時還不慎摔倒在地上，但他很快站起來，沒哭又沒喊痛，逕自走到店門前。老闆見他身旁無大人陪同，還是好奇一問：「弟弟，幾個人啊？」

男孩解釋只有自己前來，原來他為了慰勞媽媽辛苦工作，帶着儲下來的零用錢隻身來買外賣請媽媽吃。老闆快快握好壽司，並向小胖男稱合共17.15馬來幣（約121.5元台幣）。

小胖男拿出卡通銀包，把所有1元紙幣拿出來付款，但發現只有16馬來幣（約113.4元台幣），老闆即大方包下尾數，「夠啦，還欠的沒有關係噢」。對方很有禮貌說聲謝謝便離開了，老闆大讚小胖男如此懂事又有禮，坦言：「態度很重要，尤其是做人。」

大批網民留言力讚老闆好人又貼心，更指小胖男夠孝順，「好可愛的弟弟」、「店主好人一生平安」、「看了很感動」、「人間溫暖」、「懂事的小孩最惹人愛」、「小男孩好乖」、「店主下次我來買單」。

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文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 壽司 親子

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