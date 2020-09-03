33歲已婚女師勾引15歲男學生 兩人車震三度發生關係

一名已婚女教師色誘在校的未成年中學生，和他三度發生性行為，事情被揭發後，男學生表示因為老師告訴他已懷孕，男學生不想讓小孩在監獄中成長，所以一開始對校方有所隱瞞，全盤否認和老師的關係，此案從兩年前纏訟至今。

每日郵報報導，2018年英國33歲的已婚教師肯迪思（Kandice Barber）和一名15歲的男學生發生三次性關係，男學生表示沒有第一時間告訴校方，還對校長隱瞞此事，因為當時肯迪思告訴他已懷孕，他以為那是自己的孩子，不願意小孩在監獄出生成長。

該事件從2019年開始調查，起源於學校收到一張肯迪思的上空照，肯迪思對警方表示應該是她的Snapchat 帳號遭駭，肯迪思去年三月遭到逮捕，全案進入調查。

辯護律師指出，肯迪思在聖誕節前夕流產，但男學生供稱不知情，但坦承不想讓肯迪思被關，所以對校長謊稱自己沒有老師的裸露照，而且兩人之間沒有任何關係。

法庭上律師描述兩人搭上線的過程，肯迪思跟男學生借手機，她逕自把自己的資料輸入他的Snapchat帳號，並且會主動傳訊約見面。有天她開車去找他，兩人在車內脫衣並發生關係，接著走出車外，到附近林子繼續完事。男學生稱事後有跟朋友分享此事，還把老師的上空照給他們看。

儘管兩人性行為時有戴套，當肯迪思告訴男學生自己懷孕時，他感到很焦慮，想說可能是套子破了還是出了什麼差錯，所以選擇對校方隱瞞跟否認一切。