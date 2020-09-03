小女孩做PPT求爸爸養貓 捕獲微軟回應：我們被說服了

許多小朋友都想要養寵物，但都無法理性的說服爸媽，不過加拿大一位小女童卻辦到了。她為了求爸爸讓她養一隻貓，製作了一份PPT，列出養貓的優點，並告訴爸爸自己五年來都在研究如何養貓。女孩的堅持最後也成功說服爸爸，帶她去領養了一隻貓，爸爸事後也將女孩的PPT放上網路。貼文一出後，引起網友熱議，甚至連微軟官方也出面回應。

根據「The Indian Express」報導，這位小女孩住在加拿大多倫多，她的爸爸克里斯托弗（Christopher Doyle）在推特分享了她的PPT，只見女孩列出養貓的優點，寫到「我的兄弟姐妹都希望養貓」、「養寵物可以減輕壓力讓你更快樂」、「因為是貓，你不需要每天帶牠散步」、「你不用再聽我說要養貓」、「我會負責照顧貓咪和清理貓砂盆」。

女孩向父親表示自己五年來都在研究如何養貓，因此已經準備好照顧寵物，並翻出舊帳抱怨，稱爸爸五年前曾答應自己要養一隻倉鼠，但卻沒有兌現，所以應該讓她養一隻貓。克里斯托弗向媒體表示，他確實忘記養倉鼠這件事，他對領養貓很猶豫，因為他的妻子對貓過敏，但女兒一直想養一隻黑貓。不過最後克里斯托弗仍帶著女兒去收容所，準備認養一隻貓，他也將過程放在推特跟大家分享。

貼文一出後，許多網友紛紛留言，稱自己也要用同樣的方法說服爸媽，並稱讚女孩的機智，其中微軟官方也回推表示，「非常吸睛的報告，她說服我們了」。