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流產婦想要孩子想瘋了 殺害懷孕好友並「剖肚取嬰」
想要得到孩子的欲望讓人瘋狂！一名婦女由於流產失去孩子，竟然把歪腦筋動到即將臨盆的好友身上，將她殺害後剖開肚子取出嬰兒佔為己有。
每日郵報報導，24歲懷胎36周的孕婦弗拉薇雅（Flavia Godinho Mafra）在巴西南部的城鎮Canelinha遭到殺害，孕肚遭到剖開，胎兒下落不明。
警方調查，兇手是學生時期的好友，這名好友今年年初流產，由於太想要孩子，於是計畫拐騙弗拉薇雅參加準媽媽派對，並用磚頭砸死她，拿刀剖開孕肚取出孩子。弗拉薇雅的遺體被棄置在附近一處廢棄製陶廠，上周五被受害者的丈夫和母親找到。
兇手取出嬰兒後，和丈夫將孩子帶到醫院，謊稱是自己所生，但醫院檢查發現她並無分娩跡象，懷疑事情不單純而報警。
嬰兒目前仍在兒童醫院進行治療觀察，由於被強行從母體取出時有點受傷，但大致健康狀況良好。相關單位還要深入調查，弗拉薇雅是否在仍活著的狀態下遭到剖腹。
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