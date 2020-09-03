以為煮到「男性生殖器」急報警 法醫化驗肉類結果出爐

美國一位女子去超市買了火雞尾巴，準備當作晚餐的菜色，未料打開包裝後卻發現肉品的形狀就像男性生殖器，女子烹煮過程中越想越不對，急忙將肉品夾出，並報警求助。事後警方將肉品送交給法醫化驗，發現這不是火雞尾巴，也不是男性生殖器。出售肉品的超市則是發聲明，表示產品過去都沒有問題，會繼續堅持堅持最高標準，並採取適當行動。

根據「Daily Star」報導，拉妮婭（Lania Singfield）住在美國俄亥俄州的阿克倫，近期她去當地超市買了一條火雞尾巴，當作晚餐的食材，但拆開肉品包裝後卻發現這個肉的外觀跟男性生殖器長得一模一樣。拉妮婭說「它看起來更像是人類的陰莖，而不是任何一種肉」、「我希望這不是人類的，因為如果是那樣的話，代表有人失去了他們的器官，或是有可能已經死了，我只想得到答案」。

拉妮婭報警後，員警將肉品送給法醫化驗，發現這個肉既不是火雞尾巴，也不是男性生殖器，而是豬肉。消息曝光後，超市也發出聲明，稱產品在過去都沒有出現問題，但仍會堅持控管好品質，並與供應商合作，確保這些標準得以被遵守，到時會採取適當行動。