小心熊出沒！北海道電車撞上熊親子釀悲劇

日本北海道近期發生一起事故，一輛由北海道宗谷線的電車，於行進途中和兩隻熊相撞，造成一隻熊死亡、一隻熊失蹤的悲劇。

根據「朝日新聞」報導，事情發生在九月二號的早晨，兩頭熊一大一小，懷疑可能是一對熊親子。事故後，小熊的屍體在鐵路上被找到並回收處理，然而大隻的熊雖然被目擊捲入車中，不過事後卻不見蹤跡。所幸車上乘客沒有出現傷亡，電車本身則在進行一個多小時的檢查，確認車況正常後便繼續運行。不過，此起意外還是造成了上下班次出現三個多小時大誤點。

北海道至今仍有大量的野生熊隻出沒，因熊而起的意外層出不窮。根據JR（日本鐵路公司）北海道旭川分部表示，這起意外是該單位在本年度，處理到第三起與熊相關的事件。今年七月七日，北海道遠輕町就曾發生過電車與熊相撞的事故，發生意外的兩隻熊都在事後死亡，屍體在附近被找到。

而在五月時，鄰近北海道函館的北斗市，也曾發生電車與四歲的公熊相撞的意外。除了電車事故之外，八月也有熊與車在高速公路上相撞的意外。如何防治「熊災」，一直是令當地政府頭痛的問題。