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「盧安達飯店」主角原型被捕！家人控當局擄人
電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）主角原型、曾在1994年內戰期間挽救逾千人性命的盧安達人道主義者魯薩巴吉納，遭盧安達當局以涉及恐怖主義罪名被捕，魯薩巴吉納成立的基金會和兩名女兒都聲稱他是被綁架回國。
紐約時報報導，盧安達調查局8月31日特意安排被戴上手銬的魯薩巴吉納，在媒體面前被帶到辦公室聽取控罪。當局指控他是極端恐怖組織創辦人、領導人和贊助人，包括協助策動2018年多起襲擊，涉及縱火和謀殺無辜平民；警方聲稱的恐怖組織包括反對黨「盧安達民主改變運動」和「民主黨」，前者有一支武裝部隊。
家人稱被擄回國 盼美介入
66歲魯薩巴吉納成立的「盧安達飯店魯薩巴吉納基金」對此發表聲明，他最後一次與妻子通話是8月27日，當時身處杜拜，相信他是被擄回盧安達。魯薩巴吉納的兩名女兒也認為父親是被綁架回國。
魯薩巴吉納身處美國的兒子特勒索向CNN表示，對父親被捕感到震驚，已尋求美國介入。美國國務院表示已得知魯薩巴吉納被捕，正觀察事態發展。比利時否認與魯薩巴吉納被捕有關。
躲過暗殺 屢斥總統侵犯人權
魯薩巴吉納當年身為飯店經理，在盧安達大屠殺中利用飯店收容多達1200名難民成名，被形容為「盧安達飯店英雄」，2004年好萊塢電影「盧安達飯店」就是以其事蹟改編。魯薩巴吉納2005年獲美國總統布希頒發總統自由獎章，2011年再獲美國蘭托斯人權獎。
1996年，魯薩巴吉納躲過暗殺後出國，擁有比利時公民權和美國綠卡，在兩地都有住所。魯薩巴吉納不時批評盧安達總統卡加梅（Paul Kagame）侵犯人權。過去數年，他和支持者指控因為不斷批評卡加梅政府及執政黨「盧安達愛國陣線」（FPR），成為政府針對的目標。4年前，他宣布成立政治運動反對現政府。
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