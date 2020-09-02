「盧安達飯店」主角原型被捕！家人控當局擄人

電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）主角原型、曾在1994年內戰期間挽救逾千人性命的盧安達人道主義者魯薩巴吉納，遭盧安達當局以涉及恐怖主義罪名被捕，魯薩巴吉納成立的基金會和兩名女兒都聲稱他是被綁架回國。

紐約時報報導，盧安達調查局8月31日特意安排被戴上手銬的魯薩巴吉納，在媒體面前被帶到辦公室聽取控罪。當局指控他是極端恐怖組織創辦人、領導人和贊助人，包括協助策動2018年多起襲擊，涉及縱火和謀殺無辜平民；警方聲稱的恐怖組織包括反對黨「盧安達民主改變運動」和「民主黨」，前者有一支武裝部隊。

家人稱被擄回國 盼美介入

66歲魯薩巴吉納成立的「盧安達飯店魯薩巴吉納基金」對此發表聲明，他最後一次與妻子通話是8月27日，當時身處杜拜，相信他是被擄回盧安達。魯薩巴吉納的兩名女兒也認為父親是被綁架回國。

魯薩巴吉納身處美國的兒子特勒索向CNN表示，對父親被捕感到震驚，已尋求美國介入。美國國務院表示已得知魯薩巴吉納被捕，正觀察事態發展。比利時否認與魯薩巴吉納被捕有關。

躲過暗殺 屢斥總統侵犯人權

魯薩巴吉納當年身為飯店經理，在盧安達大屠殺中利用飯店收容多達1200名難民成名，被形容為「盧安達飯店英雄」，2004年好萊塢電影「盧安達飯店」就是以其事蹟改編。魯薩巴吉納2005年獲美國總統布希頒發總統自由獎章，2011年再獲美國蘭托斯人權獎。