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美公司遊說解禁塑膠 肯亞嚴正駁斥

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導
肯亞在2017年實施嚴格的塑膠禁令，決心解決國內廢棄物過多的問題。（photo by 網路截圖）
肯亞在2017年實施嚴格的塑膠禁令，決心解決國內廢棄物過多的問題。（photo by 網路截圖）

非洲看來像個新的垃圾場，我們不會容許這問題發生。」日前肯亞環保團體披露，美國化學理事會（ACC）4月底時曾來信，遊說肯亞解除對化學製品與塑料的禁令，引起肯亞環保界的強烈反彈，而貿易部長梅納則迅速闢謠指出，肯亞在與美國談判過程中，一定會遵照肯亞法律的規定。

三年前實施禁塑令

根據《美聯社》的報導，美國化學理事會的成員包括化學製品廠商，以及多家石油大廠，在被披露的4月28日信件中，國貿總監布里茲瓦向美國貿易代表署建議，在雙邊的貿易協定中阻止肯亞國內對「化學與塑膠的製造與消費」的禁令。這份資料最早由綠色和平組織所屬環保媒體「出土」（Unearthed）取得。據悉，美國國會在6月時曾重申一次美國化學理事會的要求。

美國正在和肯亞協商的貿易協議，將是美國與撒哈拉以南非洲國家的第一個雙標協議，對其他非洲國家具指標性的意義。肯亞在2017年實施全球最嚴格的塑膠袋禁令，包括塑膠袋的使用、製造以及進口都被禁止，以減少塑膠廢棄物的最大來源，環保人士擔心肯亞會因此動搖減塑決心，成為輸送塑膠廢棄物到其他非洲國家的轉運點。

遵照國內法律

自從中國2018年禁止大部分的塑膠廢棄物進口後，相關公司被迫尋找其他的運送地點，但包括非洲國家在內的他國，對於接收廢棄物趨向持拒絕立場，目前待回收的塑膠廢棄物，已經在肯亞的多個城市中堆積如山。此外，由肯亞為首的多個國家，近來尋求用化石燃料以外的方式，滿足能源需求，也讓石油公司倍感壓力。

面對接收塑膠廢棄物的謠言，肯亞貿易部長梅納向當地報紙《星報》闢謠指出，目前談判桌上還沒有任何提案，「我們與美國談判過程中，會遵照肯亞國內法律。」

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肯亞 廢棄物 非洲

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