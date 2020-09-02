懷孕又染肺炎 女難民直升機上生產

確診新冠肺炎的移民女性在直升機上產下孩子！西西里政府發言人表示，日前有一位確診新冠肺炎的移民女性，在從義大利蘭佩杜薩島的移民收容中心飛往西西里的過程，在直升機上產下一名嬰兒。今年度前往義大利的移民與難民量暴增，目前海上還有一艘載著27名移民的商用船等待救援。

直升機上生產

根據《路透社》報導，該名女性原本待在義大利蘭佩杜薩島上的一個移民收容中心，但該移民中心收容量已超過最大值約10倍，且因為該女性確診新冠肺炎又即將生產，相關人員決定將她送往位於西西里島巴勒摩的醫院，讓她安全生產，並做治療。但從蘭佩杜薩島飛往巴勒摩大約需要1小時的時間，因運送不及，該名女性在運送的直升機上便產下一名嬰兒。

西西里島是義大利南部的自治區，這幾週以來，西西里島與義大利中央政府時常因為移民的問題爭執不休。西西里島政府首長穆蘇梅齊抗議中央政府沒有給予足夠的協助，幫助西西里島處理從非洲搭船來義的移民問題。

移民眾多

2020年初以來，即使義大利中央政府因新冠肺炎疫情，禁止載有移民的船隻停泊，但根據官方資料顯示，目前已有大約1萬9400名移民與難民登陸義大利，去年同期只有5200人。而聯合國的資料也顯示，2020年大約有4萬人藉由海路抵達歐洲，有443人在從非洲橫渡地中海的過程中失蹤或死亡。

根據《英國廣播公司》報導，聯合國難民署與國際移民組織於29日發表聯合聲明，希望被困在地中海上的移民與難民都能安全下船登陸。義大利海岸防衛隊在上週末時才疏散了一艘救援艇上的49人，而非政府救援組織「海上觀察（Sea Watch）」的救援船隻上353人也於1日獲得上岸許可。

目前還剩一艘載著27名移民的商船在尋求救援。

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