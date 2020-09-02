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泰王親自攙扶「廢妃」詩妮娜下機 隨即到瑞士安撫王后

世界日報 / 編譯李京倫／綜合1日電
德國畫報的照片顯示，泰王（登機梯右）8月29日親自攙扶詩妮娜（登機梯左）下機。（取材自推特）
德國畫報的照片顯示，泰王（登機梯右）8月29日親自攙扶詩妮娜（登機梯左）下機。（取材自推特）

馬來西亞中國報根據德國媒體報導，泰國「廢妃」詩妮娜8月29日搭乘泰王波音737私人飛機抵達德國慕尼黑時，向來風流的泰王瓦吉拉隆功竟親自接機，他穿著露臍短背心，親自上機扶詩妮娜下機。中國報說，瓦吉拉隆功親自攙扶詩妮娜，這樣的待遇連王后蘇提達都不曾有過，先前瓦吉拉隆功只攙扶過父王蒲美蓬和母后詩麗吉。

慕尼黑當天氣溫10度左右，還下著毛毛雨，泰王冒雨迎接將近一年未見的詩妮娜，工作人員在一旁幫忙打傘，專車早已在登機梯旁等待，一步都不用詩妮娜多走。

著有「泰王的新衣」揭開泰國王室神秘面紗的蘇格蘭記者馬歇爾，8月31日在推特發文說，泰王29日為詩妮娜接機後，泰王另一架代碼為HS-MVS的波音737飛機，已從慕尼黑起飛前往瑞士蘇黎世。馬歇爾說，泰王到蘇黎世通常是為了看蘇提達，她住在恩格爾貝格鎮一間豪華旅館裡。

泰王 慕尼黑 泰國

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