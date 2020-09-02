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全球冰川湖增53%！冰川融化形成湖泊水量增 恐釀洪災

世界日報 / 編譯徐榆涵／綜合1日電
由於氣候暖化導致冰川融化，自1990年起，全球冰川湖的數量已增加53%。（新華社）
由於氣候暖化導致冰川融化，自1990年起，全球冰川湖的數量已增加53%。（新華社）

由於氣候暖化導致冰川融化，自1990年起，全球冰川湖的數量已增加53%。

科學家分析來自NASA和谷歌地球引擎的衛星影像數據，評估冰川融化後所形成的湖泊如何受到全球暖化和其他過程影響。

影像顯示，冰川湖數量在1990年至2018年間增長53%，使湖泊覆蓋地球的面積擴大約51%。根據調查，有1萬4394個冰湖散布在近9000平方公里的地球表面上。

根據這些數據，研究人員估計，全球冰川湖水量在1990年至2018年間增加48%，目前總計約達156.5立方公里。

英國艾希特大學氣候與環境變化教授哈里森（Stephan Harrison）表示，「我們的發現顯示，地表系統對氣候變遷的反應速度有多快。更重要的是。我們的結果有助於提供科學界更多線索，因為截至目前，還不知道全球冰湖的水量有多少」。

對於世界上許多最貧窮的人來說，冰川湖是重要的淡水資源，尤其是在亞洲山區和南美部分地區。但大量冰融水注入湖中會導致下游地區面臨洪水威脅，能摧毀村莊、沖刷道路、破壞管線和其他基礎設施。

哈里森說，「評估全球冰湖的行為和演變有助於我們了解災難性災害的風險，像是冰湖洪災過去幾十年在高山地區已導致數萬人死亡」。

暖化 淡水 氣候變遷

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